Bild: правительство Шольца потратило €590 тыс. на стилистов

В период с 2022 по конец 2024 года правительство потратило почти €540 тыс. на макияж, стилистов для канцлера и министров. В период с января по март 2025 года кабмин Шольца оплатил услуги визажистов на сумму почти в €50 тыс. Издание подчеркивает, что последний временной отрезок не включает затраты на одежду, прически и фотографов, а потому реальные траты могут оказаться выше.