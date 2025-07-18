Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Bild: правительство Шольца потратило €590 тыс. на стилистов

БЕРЛИН, 18 июля. /ТАСС/. Правительство бывшего канцлера Германии Олафа Шольца потратило не менее €588 тыс. на косметические услуги для главы кабмина и его министров. Дороже всего обходилась поддержка публичного образа главы МИД ФРГ Анналены Бербок, пишет газета Bild со ссылкой на ответ нынешнего правительства на соответствующий запрос.

Источник: AP 2024

В период с 2022 по конец 2024 года правительство потратило почти €540 тыс. на макияж, стилистов для канцлера и министров. В период с января по март 2025 года кабмин Шольца оплатил услуги визажистов на сумму почти в €50 тыс. Издание подчеркивает, что последний временной отрезок не включает затраты на одежду, прически и фотографов, а потому реальные траты могут оказаться выше.

Экс-министр иностранных дел Бербок оказалась в лидерах по тратам. Так, только за январь — март 2025 года она оплатила услуги визажистов почти на €21 тыс. или около €250 в день. На втором месте с существенным отрывом оказался сам бывший канцлер Шольц (€13 тыс.), меньше всех бюджетные средства расходовал занимавший пост вице-канцлера и министра экономики Роберт Хабек (€598).

Правительство Шольца пришло к власти в декабре 2021 года, оно сменило кабмин Ангелы Меркель. Правящая коалиция состояла из трех партий и внутренние противоречия в ней привели к тому, что она распалась в начале ноября. В феврале в Германии прошли досрочные парламентские выборы, новое правительство Фридриха Мерца приступило к работе в мае.

Узнать больше по теме
Олаф Шольц: биография бывшего Федерального канцлера Германии
Политик, которому немцы дали прозвище Шольцомат — за сдержанность, безэмоциональность и специфическую манеру говорить. Но все это не помешало Олафу Шольцу пройти путь от юриста до главы правительства Германии. Его биография — в нашем материале.
Читать дальше