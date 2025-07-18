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Всплеск банкротств произошел в Нижегородской области

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 июля, ФедералПресс. За второй квартал 2025 года в Нижегородской области было объявлено банкротами 2,3 тысячи индивидуальных предпринимателей и граждан. Это на 38% больше, чем за тот же период в прошлом году. Всего же с начала года несостоятельными стали свыше 4 тысяч граждан и бизнесменов.

Источник: Freepik

Также зафиксирован рост судебных процедур банкротства — до 138,9 тысяч, что на 36,5% превышает показатели за аналогичный период прошлого года, сообщает портал Федресурс.

В 2024 году в регионе банкротами признали 7642 физлиц и ИП, что на 26% больше, чем в 2023-м. Общая тенденция роста числа банкротств по России сохраняется.

Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что Федеральная налоговая служба подала иск о банкротстве фрахтователя танкера «Волгонефть 212». Судно потерпело крушение в Керчи в декабре 2024 года.