Всплеск банкротств произошел в Нижегородской области

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 июля, ФедералПресс. За второй квартал 2025 года в Нижегородской области было объявлено банкротами 2,3 тысячи индивидуальных предпринимателей и граждан. Это на 38% больше, чем за тот же период в прошлом году. Всего же с начала года несостоятельными стали свыше 4 тысяч граждан и бизнесменов.