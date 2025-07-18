Всплеск банкротств произошел в Нижегородской области

Также зафиксирован рост судебных процедур банкротства — до 138,9 тысяч, что на 36,5% превышает показатели за аналогичный период прошлого года, сообщает портал Федресурс.
В 2024 году в регионе банкротами признали 7642 физлиц и ИП, что на 26% больше, чем в 2023-м. Общая тенденция роста числа банкротств по России сохраняется.
Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что Федеральная налоговая служба подала иск о банкротстве фрахтователя танкера «Волгонефть 212». Судно потерпело крушение в Керчи в декабре 2024 года.