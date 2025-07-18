В Екатеринбурге средняя зарплата выросла до 109 тыс. рублей

«В городе востребованы работники в сфере профессиональных и научных услуг, гостиничного бизнеса и общественного питания, а также строительства и обрабатывающих производств», — сообщает КП-Екатеринбург.
При этом рост доходов сопровождается экономической активностью горожан. Розничный товарооборт Екатеринбурга вырос на 7% и составил 211,9 млрд рублей. Промышленные предприятия при этом нарастили объемы производства почти на 19%, а обрабатывающая промышленность — на 23,4%.
Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов подчеркнул, что в городе есть устойчивая положительная динамика всех макроэкономических параметров. Но также заявил о необходимости развития городской инфраструктуры для поддержания этих показателей.