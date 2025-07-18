В Екатеринбурге средняя зарплата выросла до 109 тыс. рублей

При этом рост доходов сопровождается экономической активностью горожан. Розничный товарооборт Екатеринбурга вырос на 7% и составил 211,9 млрд рублей. Промышленные предприятия при этом нарастили объемы производства почти на 19%, а обрабатывающая промышленность — на 23,4%.