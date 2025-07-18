Темп ввода жилья в Ростове-на-Дону опережает общероссийский уровень

По словам господина Володько, цены на жилье в ближайшие годы покажут стабильный уровень за счет быстрого ввода предложения на рынок. Эксперт также отметил, что стоимость жилплощади демонстрируют положительную динамику. Так, до 2025 года прирост цен в Ростове-на-Дону опережал среднероссийский.