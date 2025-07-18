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Новосибирский суд постановил уничтожить 1000 бутылок опасного пива

На складах ООО «Меркурий» проверяющие нашли больше 1000 бутылок опасного пива, сообщил Сиб.фм источник в арбитражном суде.

Источник: Freepik

В Новосибирске суд оштрафовал компанию по поставкам в регион алкоголя «Меркурий» на 100 тыс. руб.

В Арбитражный суд Новосибирской области обратилось Межрегиональное управление Федеральной службы по контролю за алкогольным и табачным рынками по Сибирскому федеральному округу.

Его представители сообщили, что по жалобам покупателей проверили склады «Меркурия» на улицах Петухова и Приграничной.

На ул. Петухова в помещениях площадью более 1400 кв. метров проверяющие обнаружили больше 1146 бутылок светлого пива «Народное» и «Ленинградское» без сертификатов и товарно-транспортных накладных. Составив протокол об административных нарушениях по статьям 14.16 и 14.17.4 КоАП РФ, контрафакт изъяли.

Затем проверили склад компании на ул. Приграничная, где также выявили нелегальный алкоголь.

После этого в Росалкогольтабакконтроле возбудили в отношении «Меркурия» административное дело о контрафакте. А материалы дела направили в суд с требованием привлечь компанию-нарушителя к ответственности.

Оценив материалы дела, суд счел факт нарушений доказанным. Признать же их малозначительными, когда штраф не накладывается или его можно уменьшить, отказался.

В итоге судья назначила поставщику алкоголя 100-тысячный штраф. Нелегальную продукцию предписано уничтожить.