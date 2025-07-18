Новосибирский суд постановил уничтожить 1000 бутылок опасного пива

На ул. Петухова в помещениях площадью более 1400 кв. метров проверяющие обнаружили больше 1146 бутылок светлого пива «Народное» и «Ленинградское» без сертификатов и товарно-транспортных накладных. Составив протокол об административных нарушениях по статьям 14.16 и 14.17.4 КоАП РФ, контрафакт изъяли.