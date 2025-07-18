Совмин принял важное постановление о люксовых автомобилях в Беларуси

Перечень расходов, не включающийся в себестоимость продукции для целей ценообразования, расширен в Беларуси. Это регламентирует соответствующее постановление, принятое Совмином, которое опубликовал Национальный правовой интернет-портал.
По решению Министерства антимонопольного регулирования и торговли, Минэкономики, Минфина и Минтруда и социальной защиты (№ 45/15/54/62 от 2 июля 2025 года), в Беларуси изменилась инструкция планирования и калькулирования себестоимости продукции. Сейчас в список включили затраты на содержание люксовых авто, а также расходы по уплате транспортного налога и амортизационные отчисления.
Изменения затронут компании, которые ранее включали такие расходы в стоимость выпускаемой продукции. А коснутся ограничения автомобилей, которые включены в специальный список, утвержденный Совмином. Такие машины облагаются налогом по повышенным ставкам.
В частности, в актуальном перечне около 20 автомобильных марок, в том числе известные бренды авто класса люкс: «Астон Мартин», «Бентли», «Бугатти», «Феррари», «Ламборгини».
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