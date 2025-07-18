Совмин принял важное постановление о люксовых автомобилях в Беларуси

По решению Министерства антимонопольного регулирования и торговли, Минэкономики, Минфина и Минтруда и социальной защиты (№ 45/15/54/62 от 2 июля 2025 года), в Беларуси изменилась инструкция планирования и калькулирования себестоимости продукции. Сейчас в список включили затраты на содержание люксовых авто, а также расходы по уплате транспортного налога и амортизационные отчисления.