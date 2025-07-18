Ричмонд
+23°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Из Омска запустят осенние авиарейсы в Горно-Алтайск

Самолёты будут летать дважды в неделю.

Источник: Om1 Омск

Авиакомпания «ЮВТ Аэро» объявила о запуске прямых рейсов из Омска в Горно-Алтайск с 3 сентября по 22 октября 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе Омского аэропорта.

Рейсы будут выполняться дважды в неделю: по средам — в 12:00 и 13:00, а также по воскресеньям — в 8:00. Билеты в одну сторону стоят 5 247 рублей, в тариф включены ручная кладь до 5 кг и багаж до 10 кг. Время в пути составит 1 час 40 минут.

Напомним, что с 4 мая 2025 года были запущены летние рейсы в Горно-Алтайск, которые выполняются раз в неделю по воскресеньям. Стоимость билета также составляет 5 247 рублей.