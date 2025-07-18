Из Омска запустят осенние авиарейсы в Горно-Алтайск

Авиакомпания «ЮВТ Аэро» объявила о запуске прямых рейсов из Омска в Горно-Алтайск с 3 сентября по 22 октября 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе Омского аэропорта.
Рейсы будут выполняться дважды в неделю: по средам — в 12:00 и 13:00, а также по воскресеньям — в 8:00. Билеты в одну сторону стоят 5 247 рублей, в тариф включены ручная кладь до 5 кг и багаж до 10 кг. Время в пути составит 1 час 40 минут.
Напомним, что с 4 мая 2025 года были запущены летние рейсы в Горно-Алтайск, которые выполняются раз в неделю по воскресеньям. Стоимость билета также составляет 5 247 рублей.