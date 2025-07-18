Из Омска запустят осенние авиарейсы в Горно-Алтайск

Рейсы будут выполняться дважды в неделю: по средам — в 12:00 и 13:00, а также по воскресеньям — в 8:00. Билеты в одну сторону стоят 5 247 рублей, в тариф включены ручная кладь до 5 кг и багаж до 10 кг. Время в пути составит 1 час 40 минут.