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Axios: Трамп может потратить $2 млрд на строительство супертюрьмы на Алькатрасе

ВАШИНГТОН, 18 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп может потратить $2 млрд на открытие тюрьмы максимального уровня безопасности на острове Алькатрас в заливе Сан-Франциско. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

Источник: Reuters

В ныне закрытой тюрьме Алькатрас отбывали наказание Аль Капоне и другие известные заключенные. Учреждение перестало работать в 1963 году по экономическим соображениям: строения приходили в упадок из-за морской воды, продовольствие нужно было доставлять на кораблях. Теперь Трамп рассматривает вариант с повторным открытием тюрьмы максимального уровня безопасности на острове, для чего потребуется снести все старые структуры и начать строительство с нуля. Проект может обойтись в $2 млрд.

Также рассматривается менее дорогостоящий вариант за $1 млрд, при котором тюрьма не будет занимать всю площадь острова. Окончательное решение пока не принято. Источники не исключают, что проект по строительству и эксплуатации места лишения свободы будет выставлен на торги для частных подрядчиков — такой сценарий наименее вероятен.

Как отметили собеседники портала, Трампом движет «символизм, а не необходимость». «Алькатрас упоминается во многих фильмах. В общественном культурном сознании он считается суровым местом, и президенту это нравится», — пишет Axios.

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