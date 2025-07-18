Axios: Трамп может потратить $2 млрд на строительство супертюрьмы на Алькатрасе

В ныне закрытой тюрьме Алькатрас отбывали наказание Аль Капоне и другие известные заключенные. Учреждение перестало работать в 1963 году по экономическим соображениям: строения приходили в упадок из-за морской воды, продовольствие нужно было доставлять на кораблях. Теперь Трамп рассматривает вариант с повторным открытием тюрьмы максимального уровня безопасности на острове, для чего потребуется снести все старые структуры и начать строительство с нуля. Проект может обойтись в $2 млрд.