С января по май выдачи ипотеки на Кубани снизились в 1,5 раза

Такие данные содержатся в докладе Банка России «Региональная экономика». На фоне снижения спроса часть девелоперов приняла решение отложить вывод новых проектов на рынок.
Несмотря на сокращение объемов выдачи, совокупный ипотечный портфель региона продолжает демонстрировать рост. По данным на 1 июня он достиг 851,4 млрд руб., увеличившись за год на 9,5%. Основной вклад в динамику внесли программы с господдержкой, прежде всего «Семейная ипотека». Для сравнения, в 2024 году объем обязательств жителей региона по ипотеке увеличился на 37%.
По словам начальника экономического управления Южного ГУ Банка России Елены Кравченко, в прошлом году спрос на рынке жилья подогревался действием безадресной льготной ипотеки, что привело к всплеску сделок. В текущих условиях, после завершения программы и корректировки параметров других льготных инструментов, рост портфеля идет более умеренными темпами.
Коррекция спроса отразилась и на ценовой динамике. В мае годовые темпы роста цен на жилье оставались ниже многолетнего среднего. При этом, несмотря на замедление рынка, застройщики не рассматривают возможность ценовых уступок, ссылаясь на рост себестоимости.
Падение спроса затронуло и сегмент товаров для строительства и обустройства жилья. По результатам опроса компаний, проведенного регулятором, в июне торговые предприятия зафиксировали снижение объемов продаж стройматериалов и предметов интерьера. По информации Росстата, в результате этого годовой рост цен в сегменте строительных материалов также замедлился.