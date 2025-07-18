С января по май выдачи ипотеки на Кубани снизились в 1,5 раза

Несмотря на сокращение объемов выдачи, совокупный ипотечный портфель региона продолжает демонстрировать рост. По данным на 1 июня он достиг 851,4 млрд руб., увеличившись за год на 9,5%. Основной вклад в динамику внесли программы с господдержкой, прежде всего «Семейная ипотека». Для сравнения, в 2024 году объем обязательств жителей региона по ипотеке увеличился на 37%.