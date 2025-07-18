Объем закупок у самозанятых Самарской области за полгода превысил 100 млн рублей

Государственные компании закупили у них товары и услуги на 101,2 млн рублей. Это в два раза больше, чем за аналогичный период в 2024-м (50 млн рублей).
Всего в губернии около 320 тыс. самозанятых. Суммарный доход с 2020 года превысил 132 млрд рублей, сообщил зампред правительства — министр экономического развития и инвестиций региона Павел Финк.
Чаще закупали услуги по финансовому посредничеству и страхованию, рекламе, исследованию конъюнктуры рынка, профессиональным, научным и техническим сферам, ремонту и монтажу машин и оборудования, в области творчества, искусства и развлечений.
«На одной из встреч с представителями бизнес-сообщества губернатор Вячеслав Федорищев отмечал необходимость всесторонней поддержки самозанятых производителей и, в том числе, организации дополнительных каналов сбыта их продукции. Для этой категории предпринимателей действуют образовательные курсы, льготные микрозаймы, инструменты по продвижению и многое другое», — уточнили в Минэкономразвития губернии.
Например, они могут участвовать в закупах по 223-ФЗ на тех же условиях, что и представители малого и среднего бизнеса.
«Распространение на самозанятых подобных преференций упростило их участие в этих процедурах, что привлекает все больше предпринимателей. Видим рост как объемов таких закупок в денежном выражении, так и числа самозанятых-поставщиков», — подчеркнул гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич.
Работа в этом направлении идет по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика». С действующими мерами можно ознакомиться на едином портале mybiz63.ru или обратившись в один из центров «Мой бизнес» Самарской области.
Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.