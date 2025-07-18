Ричмонд
+23°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Ласточка» впервые прибыла из Москвы в Воронеж в рамках тестовой поездки

Поездка показала, что путешествие в перспективе может продлиться не более 5 часов 30 минут.

Источник: ЮВЖД

Электропоезд «Ласточка» впервые прибыл из Москвы на вокзал «Воронеж-1», сообщили в пресс-службе ЮВЖД в пятницу, 18 июля.

Рейс был тестовым. С помощью него специалисты оценивали возможность открытия ещё одного ускоренного маршрута между Воронежем и столицей. Железнодорожники уверены, что с учётом большого спроса на билеты до Москвы, «Ласточки» будут пользоваться популярностью у пассажиров.

В салоне электропоезда установлены камеры видеонаблюдения, система обеззараживания воздуха, пожарная и охранная сигнализации, климат-контроль, санузел. Кроме того, созданы условия для поездок людей с ограниченными возможностями.

Поездка показала, что путешествие в перспективе может продлиться не более 5 часов 30 минут.