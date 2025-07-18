«Ласточка» впервые прибыла из Москвы в Воронеж в рамках тестовой поездки

Рейс был тестовым. С помощью него специалисты оценивали возможность открытия ещё одного ускоренного маршрута между Воронежем и столицей. Железнодорожники уверены, что с учётом большого спроса на билеты до Москвы, «Ласточки» будут пользоваться популярностью у пассажиров.