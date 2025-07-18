«Ласточка» впервые прибыла из Москвы в Воронеж в рамках тестовой поездки

Электропоезд «Ласточка» впервые прибыл из Москвы на вокзал «Воронеж-1», сообщили в пресс-службе ЮВЖД в пятницу, 18 июля.
Рейс был тестовым. С помощью него специалисты оценивали возможность открытия ещё одного ускоренного маршрута между Воронежем и столицей. Железнодорожники уверены, что с учётом большого спроса на билеты до Москвы, «Ласточки» будут пользоваться популярностью у пассажиров.
В салоне электропоезда установлены камеры видеонаблюдения, система обеззараживания воздуха, пожарная и охранная сигнализации, климат-контроль, санузел. Кроме того, созданы условия для поездок людей с ограниченными возможностями.
Поездка показала, что путешествие в перспективе может продлиться не более 5 часов 30 минут.