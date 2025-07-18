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Мобильные операторы Беларуси сообщили об изменении тарифов и услуг

Белорусские мобильные операторы меняют тарифы и услуги.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси мобильные операторы сообщили об изменении тарифов и услуг.

Так, в МТС сказали о модернизации интернет-пакетов. Например, с 15 июля абоненты оператора получили доступ к новому тарифному плану «Безлимит интернета» (до 5 мегабит в секунду). При этом предупредили, что все старые безлимитные тарифы, у которых более низкая скорость, с 24 июля будут отменены. У абонентов есть возможность самим перейти на новый пакет и получить первый бесплатный месяц и спецусловия до 31 декабря 2026-го, или с указанной даты услуга сменится автоматически.

А еще другой мобильный оператор А1 сказал, что с 1 августа юрлица в Беларуси будут по-новому получать услугу «короткий номер».

Не так давно также мобильный оператор life:) сказал белорусам о повышении тарифов на услуги с 22 июля.

Еще Совмин принял важное постановление о люксовых автомобилях в Беларуси.