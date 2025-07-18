Мобильные операторы Беларуси сообщили об изменении тарифов и услуг

Так, в МТС сказали о модернизации интернет-пакетов. Например, с 15 июля абоненты оператора получили доступ к новому тарифному плану «Безлимит интернета» (до 5 мегабит в секунду). При этом предупредили, что все старые безлимитные тарифы, у которых более низкая скорость, с 24 июля будут отменены. У абонентов есть возможность самим перейти на новый пакет и получить первый бесплатный месяц и спецусловия до 31 декабря 2026-го, или с указанной даты услуга сменится автоматически.