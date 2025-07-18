Доллар в Узбекистане упал до 12 578 сумов

ЦБ также обновил курс рубля — 160,31 сума, евро — 14 633,49 сума.
На 16:00 17 июля доллар в банках покупают за 12 520−12 570 сумов, продают за 12 660−12 720 сумов.
Банки покупают рубль от 90 до 151 сума, продают — от 163 до 190 сумов. Курс покупки евро — от 12 800 до 14 460 сумов, продажи — от 14 710 до 15 500 сумов.
По информации J P Morgan, доллар теряет свои позиции в мире: страны и компании все чаще отказываются от него в расчетах и торговле. Несмотря на то, что американская валюта пока доминирует в мировой экономике, однако процесс дедолларизации набирает обороты.