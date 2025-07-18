В июне в Воронежской области бензин подорожал на 0,5%

За минувший месяц в Воронежской области цены на автомобильное топливо выросли на 0,5%. Такие данные озвучили в Воронежстате.
Значительнее всего подорожал бензин марк АИ-92 — на 0,6%. Стоимость бензина АИ-95 и дизельного топлива выросла на 0,5%, бензина марки АИ-98 и выше — на 0,3%.
В тоже время статисты отметили снижение цен на газ на 2,8%.
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