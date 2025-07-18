Аэропорт Геленджик принял первый рейс после долгого перерыва

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ сообщил, что решение об открытии аэропорта в Симферополе будут принимать Минтранс России и специальные ведомства. Он также подчеркнул, что обеспечение безопасности полетов пассажиров — это то, что стоит во главе. Как только условия созреют для этого, то авиасообщение запустится, уточнил пресс-секретарь президента.