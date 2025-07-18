Аэропорт Геленджик принял первый рейс после долгого перерыва

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июля — РИА Новости Крым. В аэропорту Геленджик впервые за три с половиной года приземлился самолет — это рейс из Москвы, передает РИА Новости.
Росавиация приостановила работу ряда аэропортов на юге страны 24 февраля 2022 года из-за осложнения ситуации на Украине. Временное ограничение на полеты касалось аэропортов Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.
Впервые о возобновлении работы воздушной гавани Геленджика сообщалось 9 июля. Тогда в пресс-службе Росавиации рассказали, что аэропорт откроют для выполнения внутренних рейсов. Продажа билетов началась сразу после выпуска извещения (NOTAM), 10 июля.
28 мая 2024 году после долгого перерыва возобновил работу аэропорт Элисты. По данным Росавиации, за первое полугодие 2025 года воздушная гавань приняла около 29 тысяч человек, выполнено 324 рейса.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов по итогам встречи с руководителем Росавиации Дмитрием Ядровым заявлял, что Международный аэропорт Симферополя также готов возобновить работу немедленно после получения соответствующего распоряжения от президента России Владимира Путина.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ сообщил, что решение об открытии аэропорта в Симферополе будут принимать Минтранс России и специальные ведомства. Он также подчеркнул, что обеспечение безопасности полетов пассажиров — это то, что стоит во главе. Как только условия созреют для этого, то авиасообщение запустится, уточнил пресс-секретарь президента.