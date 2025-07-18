Мясо, табак, парфюмерия: в ЕЭК обсудили стандарты к ряду техрегламентов ЕАЭС

Они направлены на реализацию «отложенных» норм TP ЕАЭС 051/2021 в части контроля за остатками гормональных и гормоноподобных веществ в продуктах убоя птицы и нормирования массовой доли влаги, выделившейся при хранении охлажденной продукции из мяса птицы.