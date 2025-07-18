Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мясо, табак, парфюмерия: в ЕЭК обсудили стандарты к ряду техрегламентов ЕАЭС

ТАШКЕНТ, 18 июл — Sputnik. Стандарты к ряду техрегламентов ЕАЭС обсудили в профильном комитете Евразийской экономической комиссии, сообщили в пресс-службе ЕЭК.

Источник: Sputnik.uz

Предложения стран Евразийского экономического союза в план научно-исследовательских работ ЕЭК с целью разработки недостающих методик контроля выполнения отдельных обязательных требований техрегламентов обсуждены на 60-м заседании Консультативного комитета по техническому регулированию, применению санитарных, ветеринарных и фитосанитарных мер.

говорится в сообщении

К разработке предложены две методики исследований (измерений) под техрегламент на мясо птицы и продукцию его переработки.

Они направлены на реализацию «отложенных» норм TP ЕАЭС 051/2021 в части контроля за остатками гормональных и гормоноподобных веществ в продуктах убоя птицы и нормирования массовой доли влаги, выделившейся при хранении охлажденной продукции из мяса птицы.

говорится в сообщении

Также предложено разработать методику измерений массовой доли кумарина в пищевой и табачной продукции для обеспечения требований ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств» и Технический регламент на табачную продукции" (ТР ТС 035/2014).

Все названные работы планируется включить в план НИР Комиссии на 2026−2027 годы.

На заседании одобрены предложения по актуализации Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к продукции, являющейся источником ионизирующего излучения, а также изделиям и товарам, содержащим радиоактивные вещества.

ЕЭК изменила техрегламент ЕАЭС на природный горючий газ.

Также одобрены изменения в перечни стандартов к двум техрегламентам: «О безопасности парфюмерно-косметической продукции» (ТР ТС 009/2011) и «О требованиях к магистральным трубопроводам для транспортирования жидких и газообразных углеводородов» (ТР ЕАЭС 049/2020).

Кроме того, утверждены актуализированные составы ряда тематических рабочих групп и подкомитетов при Консультативном комитете.