Мясо, табак, парфюмерия: в ЕЭК обсудили стандарты к ряду техрегламентов ЕАЭС

Предложения стран Евразийского экономического союза в план научно-исследовательских работ ЕЭК с целью разработки недостающих методик контроля выполнения отдельных обязательных требований техрегламентов обсуждены на 60-м заседании Консультативного комитета по техническому регулированию, применению санитарных, ветеринарных и фитосанитарных мер.
К разработке предложены две методики исследований (измерений) под техрегламент на мясо птицы и продукцию его переработки.
Они направлены на реализацию «отложенных» норм TP ЕАЭС 051/2021 в части контроля за остатками гормональных и гормоноподобных веществ в продуктах убоя птицы и нормирования массовой доли влаги, выделившейся при хранении охлажденной продукции из мяса птицы.
Также предложено разработать методику измерений массовой доли кумарина в пищевой и табачной продукции для обеспечения требований ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств» и Технический регламент на табачную продукции" (ТР ТС 035/2014).
Все названные работы планируется включить в план НИР Комиссии на 2026−2027 годы.
На заседании одобрены предложения по актуализации Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к продукции, являющейся источником ионизирующего излучения, а также изделиям и товарам, содержащим радиоактивные вещества.
ЕЭК изменила техрегламент ЕАЭС на природный горючий газ.
Также одобрены изменения в перечни стандартов к двум техрегламентам: «О безопасности парфюмерно-косметической продукции» (ТР ТС 009/2011) и «О требованиях к магистральным трубопроводам для транспортирования жидких и газообразных углеводородов» (ТР ЕАЭС 049/2020).
Кроме того, утверждены актуализированные составы ряда тематических рабочих групп и подкомитетов при Консультативном комитете.