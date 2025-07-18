Лайфхаки экономии: как отправить ребенка в вуз и не разориться

Если же поступление в вуз уже будет в этом году, а накопить достаточно не удалось, существуют альтернативные способы — например, сокращение расходов. Один из вариантов — стипендиальные программы и конкурсы для студентов. Многие вузы предлагают финансовую поддержку за успехи в учебе, а также дают возможность оформить целевое обучение. Информация об этом публикуется на сайтах самих университетов и факультетов.