Лайфхаки экономии: как отправить ребенка в вуз и не разориться

Высшее образование — важный этап в жизни каждого ребенка и семьи в целом. Стоимость обучения в вузе часто становится серьезным финансовым испытанием для родителей. Чтобы отправить ребенка в университет без нагрузки на бюджет и стресса, полезно заранее продумать финансовую стратегию. О способах и сценариях финансирования, а также лайфхаках экономии для студентов рассказала «Вечерней Москве» начальник управления по развитию сервиса «Апельсин» Светлана Балахтина.
Где взять деньги.
Один из первых вопросов, которым задаются родители будущего студента: где найти средства на оплату обучения, проживания и ежедневные расходы. Даже если бюджет семьи ограничен, есть несколько способов профинансировать образование своего ребенка.
Используйте собственные накопления.
Это могут быть деньги, хранящиеся на банковских вкладах, доходы от инвестиций или средства материнского капитала. Накопления покрывают важные траты без необходимости прибегать к кредитам.
Участвуйте в стипендиальных программах и конкурсах для студентов.
Если же поступление в вуз уже будет в этом году, а накопить достаточно не удалось, существуют альтернативные способы — например, сокращение расходов. Один из вариантов — стипендиальные программы и конкурсы для студентов. Многие вузы предлагают финансовую поддержку за успехи в учебе, а также дают возможность оформить целевое обучение. Информация об этом публикуется на сайтах самих университетов и факультетов.
Кроме того, студенты и сами часто подрабатывают фрилансерами во время учебы либо проходят оплачиваемые стажировки. Некоторые также находят подработку прямо в университете — в научных проектах, ассистентстве, библиотеке или IT-отделе. Такой опыт полезен не только с финансовой точки зрения, но и с профессиональной.
Сценарии финансирования.
Несмотря на разные способы поддержки, подход к финансированию обучения и содержания ребенка сильно зависит от состава семьи, уровня дохода и финансовой нагрузки.
Как поддержать ребенка во время ЕГЭ.
Полная семья со средним уровнем дохода (один или двое детей).
Для таких семей ключевым способом снижения расходов станет поступление ребенка на бюджетное место — по результатам ЕГЭ или через участие в олимпиадах. Кроме того, в ряде регионов действуют программы поддержки талантливых абитуриентов или компенсации части расходов на обучение.
Многодетная семья (трое и более детей).
В многодетных семьях студент может рассчитывать на льготы при поступлении в вуз (зачисление на бюджет по квоте). Существуют и государственные социальные стипендии, которые выплачиваются ежемесячно при подтверждении статуса. Дополнительно можно воспользоваться материнским капиталом для оплаты обучения в аккредитованном вузе.
Семья с одним родителем.
В этом случае можно оформить социальную стипендию при подтверждении нуждаемости. Также есть опция образовательного кредита со сниженной ставкой под 3 процента годовых и удобным графиком погашения. Ключевое преимущество — отсрочка выплат до окончания обучения в вузе.
Несмотря на разные ситуации в семьях, нужно учитывать все доступные меры поддержки: государственные льготы, целевые программы, налоговый вычет 13 процентов, вузовские стипендии и гранты.
Лайфхаки по экономии.
Поступление в вуз — лишь первый шаг. На протяжении всех лет обучения родители часто продолжают финансово поддерживать ребенка: оплачивают жилье, питание, транспорт и повседневные расходы. Как еще можно сократить нагрузку на семейный бюджет:
Жилье.
При выборе места проживания стоит учитывать, что общежитие — самый доступный вариант, но из-за далекого расположения от вуза многие студенты предпочитают снимать квартиру вместе с друзьями или одногруппниками. Это обходится дороже, чем общежитие, но дешевле, чем аренда в одиночку.
Питание и повседневные покупки.
Сократить расходы на еду поможет приготовление еды с собой дома или в общежитии вместо частых походов в кафе. Также покупать продукты стоит по акциям и специальным предложениям, не забывать использовать сервисы лояльности и кешбэки — они помогают снизить ежемесячные траты.
Транспорт, мобильная связь.
Часто на транспортные расходы и оплату интернета предлагаются студенческие скидки и специальные тарифы. Вероятно, для этого потребуется подтвердить статус студента.
Досуг.
Для экономии на досуге стоит завести «Пушкинскую карту», которая частично или полностью покроет расходы на посещение театров, музеев, концертов и других культурных мероприятий.
Главное в подготовке к поступлению ребенка в вуз — правильный подход к финансам. Заранее планируйте бюджет, расставляйте приоритеты и используйте доступные возможности — от бесплатного обучения, льгот и стипендий до образовательного кредита и налогового вычета.
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