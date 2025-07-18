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В Калининградской области фермерам компенсируют потерю урожая

Губернатор региона Алексей Беспрозванных сообщил, что на эти цели из областного бюджета направят более 35 млн рублей.

Источник: Reuters

КАЛИНИНГРАД, 18 июля. /ТАСС/. Власти Калининградской области направят более 35 млн рублей из регионального бюджета на компенсацию фермерам, которые полностью или более чем на 50% потеряли свой урожай из-за весенних заморозков. Об этом сообщил губернатор Алексей Беспрозванных.

«Калининградские фермеры понесли ущерб от весенних заморозков в этом году. ЧС значительно повлияла на урожай плодово-ягодных культур, а также поставила под угрозу существование многих фермерских хозяйств. Принял решение о выделении субсидии из областного бюджета — более 35 млн рублей на компенсацию аграриям, которые полностью потеряли урожай или на 50%», — написал Беспрозванных в Telegram-канале.

Он отметил, что поддержка фермеров стабилизирует ситуацию в регионе по продовольственной безопасности и обеспечит жителей Калининградской области новым урожаем фруктов и ягод в 2026 году.