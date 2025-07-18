В Калининградской области фермерам компенсируют потерю урожая

«Калининградские фермеры понесли ущерб от весенних заморозков в этом году. ЧС значительно повлияла на урожай плодово-ягодных культур, а также поставила под угрозу существование многих фермерских хозяйств. Принял решение о выделении субсидии из областного бюджета — более 35 млн рублей на компенсацию аграриям, которые полностью потеряли урожай или на 50%», — написал Беспрозванных в Telegram-канале.