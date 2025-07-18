Кто попадет в Казахстане под налог на роскошь

Как такового отдельного налога на роскошь у нас не предполагается, но будет повышенное налогообложение на отдельные объекты. Повышенные ставки налога будут применяться к объектам, товарам с относительно высокой стоимостью. Так, например, по налогу на недвижимость, если у человека в собственности более трех объектов, оценочная стоимость которых для целей налогообложения составляет более 450 млн тенге, то налог будет считаться не отдельно по каждому объекту, а с общей стоимости всех объектов. В связи с чем будут применяться повышенные ставки налога на имущество по объектам недвижимости совокупной стоимостью свыше 450 млн тенге.
По его словам, среди объектов, подпадающих под повышенные ставки акциза, который составит 10% от стоимости, — дорогие автомобили, морские и воздушные суда, алкоголь и сигары.
Среди объектов, которые будут облагаться повышенными ставками акцизов в размере 10%, легковые автомобили стоимостью свыше 18 тыс. МРП (один месячный расчетный показатель в 2025 году равен 3932 тенге. — «Курсив») — это около 75 млн тенге, дорогостоящие морские и воздушные суда стоимостью свыше 24 тыс. МРП — это около 100 млн тенге. Кроме того, повышенные ставки акцизов будут применяться у нас при ввозе данных товаров и при реализации внутри страны. Кроме того, дополнительным акцизом будет облагаться дорогостоящая алкогольная продукция стоимостью свыше 500 тыс. тенге за литр и сигары стоимостью более 10 тыс. тенге за штуку.
Кроме того, сообщил директор департамента, коэффициент «роскоши» при определении стоимости имущества для целей налогообложения будут устанавливать местные органы власти, которые будут иметь право увеличить расчетную стоимость отдельных видов недвижимости до 50%.
Новым Налоговым кодексом также вводятся прогрессивные ставки индивидуального подоходного налога, который сейчас составляет 10% для всех. Теперь повышенная ставка ИПН в 15% будет применяться к совокупным доходам граждан, превышающим 8,5 тыс. МРП в год, или 33,4 млн тенге. Аналогичная ставка вводится для дивидендов и доходов предпринимателей, превышающих размер 230 тыс. МРП в год, или 904,4 млн тенге.
Вместе с тем, отметил Сагнаев, снижается транспортный налог по легковым автомобилям, срок эксплуатации которых с года производства составляет свыше 10 лет до 20 лет — на 30%, свыше 20 лет — на 50%.