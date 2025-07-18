Кто попадет в Казахстане под налог на роскошь

Как такового отдельного налога на роскошь у нас не предполагается, но будет повышенное налогообложение на отдельные объекты. Повышенные ставки налога будут применяться к объектам, товарам с относительно высокой стоимостью. Так, например, по налогу на недвижимость, если у человека в собственности более трех объектов, оценочная стоимость которых для целей налогообложения составляет более 450 млн тенге, то налог будет считаться не отдельно по каждому объекту, а с общей стоимости всех объектов. В связи с чем будут применяться повышенные ставки налога на имущество по объектам недвижимости совокупной стоимостью свыше 450 млн тенге.