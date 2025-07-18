Депутат Ананских: о реальном ударе по экспорту нефти из-за санкций ЕС говорить рано

«Хотя Россия может продолжать экспортировать нефть по более высоким ценам в “дружественные” страны, это не гарантирует компенсации потерь от снижения объемов экспорта. Российские нефтяные компании, уже и так испытывающие значительные трудности из-за существенного роста логистических издержек, вызванных санкциями и сложностями с доставкой нефти на мировые рынки, могут столкнуться с еще большим ухудшением ситуации. Ценовой потолок неизбежно приведет к снижению экспортной выручки, что, в свою очередь, окажет крайне негативное влияние на поступления в государственный бюджет от налога на добычу полезных ископаемых и экспортных пошлин. По оценкам экспертов, государственные потери могут достигать астрономической суммы в 1,5 трлн рублей ежегодно. Это колоссальная цифра, которая окажет существенное влияние на социальные программы, инфраструктурные проекты и в целом на экономическую стабильность страны», — сказала Сорокина.