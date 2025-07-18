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Лукашенко: пошутили с картошкой — получили от населения по ушам

МИНСК, 18 июл — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко поставил задачу перед аграриями собрать такое количество картофеля, чтобы хватило для внутреннего рынка и можно было выгодно поставить на экспорт.

Источник: Sputnik.by

Что с картошкой? Я все-таки вижу на полях, где контролирую, что фитофтора или какая-то там другая зараза.

задал глава государства вопрос министру сельского хозяйства и продовольствия Юрию Горлову

На это глава ведомства ответил: есть вероятность того, что в определенной степени аграрии упустили данный вопрос. При этом он отметил, что в целом прогноз по картофелю в текущем году оптимистичный, если в прошлом было собрано 780 тысяч тонн картофеля, то в этом страна планирует получить не менее миллиона тонн.

Я за картошку переживаю, что там на полях. Но меня успокаивает, что у нас все-таки производство картофеля, как и свеклы, сконцентрировано в отдельных хозяйствах, там где умеют его возделывать. Поэтому нужно обрабатывать, чтобы не загубить.

сказал Лукашенко

Он также поставил задачу не только перед министром профильного ведомства, но и перед вице-премьером и премьером — организовать работу в сельхозпредприятиях, специализирующихся на выращивании картофеля, так, чтобы не было ни одного замечания.

Действуйте, докладывайте напрямую. Если кто-то вам не подчинился, не дал информацию, примем самые жесткие меры. Сегодня нельзя шутить. Пошутили с картошкой прошлом году — получили от населения по ушам. И оправдываемся все — от президента до председателя райисполкома.

сказал Лукашенко

При он заявил, что нужно вырастить такой урожай картофеля, чтобы хватило для внутреннего рынка и на экспорт.

Оправдываемся, что картофель был в России дороже в три раза и его вывезли. Так нужно было произвести столько, чтобы на внутреннем рынке хватало картофеля и можно было продать. Это хорошие деньги для крестьян.

подчеркнул президент
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