Лукашенко: пошутили с картошкой — получили от населения по ушам

На это глава ведомства ответил: есть вероятность того, что в определенной степени аграрии упустили данный вопрос. При этом он отметил, что в целом прогноз по картофелю в текущем году оптимистичный, если в прошлом было собрано 780 тысяч тонн картофеля, то в этом страна планирует получить не менее миллиона тонн.