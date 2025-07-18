Беларусь и Удмуртия договорились о развитии биржевой торговли

Как сообщила министр экономики Удмуртской Республики Анна Слугина, Беларусь входит в число важнейших торгово-экономических партнеров региона, и объемы двусторонней торговли постоянно растут. «В частности, экспорт нашей продукции в Беларусь по результатам первого квартала вырос на 7,2%, а импорт из Беларуси — в 2,5 раза. Как видите, динамика довольно хорошая, но уверена, что это не предел. В связи с этим мы готовы рассматривать любые варианты сотрудничества — и в части экспортных поставок, и в части импорта востребованных в Удмуртии товаров белорусского производства. Что касается биржи, то это, безусловно, эффективный механизм, который мы намерены в дальнейшем активнее использовать и рекомендовать нашим предприятиям в качестве альтернативы традиционным каналам сбыта и закупок», — сказала глава экономического ведомства Удмуртской Республики.