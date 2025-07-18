Беларусь и Удмуртия договорились о развитии биржевой торговли

В приоритете — создание благоприятных условий для кооперации между производителями и потребителями в Беларуси и Удмуртии и обеспечение регулярных поставок продукции, востребованной в обеих республиках.
Председатель правления БУТБ Александр Осмоловский отметил, что необходимо переводить сотрудничество с российским регионом в активную практическую фазу. По его мнению, биржа может стать для удмуртских компаний действительно полезным инструментом и послужить не только точкой входа на рынок Беларуси, но и «электронным мостом» в третьи страны.
«Тысячи белорусских товаропроизводителей ежедневно используют нашу площадку для реализации своей продукции в страны Европы, Азии, Африки, Ближнего Востока, Латинской Америки. Наше сухое молоко, сливочное масло, кормовые добавки, мясопродукты и пиломатериалы востребованы по всему миру. Достаточно сказать, что за первое полугодие сумма экспортных сделок выросла на 36%. То есть биржа помогает построить безопасную и прозрачную систему продаж с минимальными затратами для участников торгов. Такой же сервис по организации сбыта под ключ мы готовы предоставить и субъектам хозяйствования Удмуртии», — отметил руководитель БУТБ.
Как сообщила министр экономики Удмуртской Республики Анна Слугина, Беларусь входит в число важнейших торгово-экономических партнеров региона, и объемы двусторонней торговли постоянно растут. «В частности, экспорт нашей продукции в Беларусь по результатам первого квартала вырос на 7,2%, а импорт из Беларуси — в 2,5 раза. Как видите, динамика довольно хорошая, но уверена, что это не предел. В связи с этим мы готовы рассматривать любые варианты сотрудничества — и в части экспортных поставок, и в части импорта востребованных в Удмуртии товаров белорусского производства. Что касается биржи, то это, безусловно, эффективный механизм, который мы намерены в дальнейшем активнее использовать и рекомендовать нашим предприятиям в качестве альтернативы традиционным каналам сбыта и закупок», — сказала глава экономического ведомства Удмуртской Республики.
В свою очередь президент ТПП Удмуртии Анатолий Ганин напомнил, что между палатой и БУТБ действует соглашение о сотрудничестве, в рамках которого проводится системная работа с предприятиями Удмуртской Республики с целью вовлечения их в торговую деятельность на белорусской биржевой платформе.
«При этом хочу подчеркнуть, что в Удмуртии производятся все ключевые группы товаров, представленные на биржевых торгах. Это и металлоизделия, и лесоматериалы, и продукция сельского хозяйства. Поэтому мы готовы предложить белорусским покупателям всю гамму нашей продукции. Кроме того, Удмуртия — промышленно развитый регион. По этому показателю мы занимаем третье место в России. Мы заинтересованы в более тесной промышленной кооперации с белорусскими партнерами, в том числе с использованием биржевых инструментов. Так что тема биржевой торговли сейчас особенно актуальна», — считает Анатолий Ганин.
По итогам совещания достигнута договоренность о проведении тематического семинара по биржевой торговле на деловом форуме «Мой бизнес. Сделано в Удмуртии». Мероприятие, приуроченное к празднованию Дня оружейника, пройдет в Ижевске в сентябре 2025 года. Кроме того, БУТБ и ТПП Удмуртской Республики намерены наладить совместную работу в рамках Торгового дома, который создается при палате.