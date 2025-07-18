Денис Паслер дал старт новой линии по розливу молочной продукции в Кушве

«Молочная Благодать» является одним из градообразующих предприятий Кушвинского муниципального округа и лидером молочной отрасли в Свердловской области. На заводе работает около 500 человек, а объем производства превышает 44 тыс. т в год. В ассортименте предприятия более 80 наименований продукции, которая поставляется в Свердловскую, Тюменскую области, и в ХМАО-Югру (Ханты-мансийский автономный округ).