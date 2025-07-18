Денис Паслер дал старт новой линии по розливу молочной продукции в Кушве

Врио губернатора Денис Паслер принял участие в церемонии запуска.
«Продукция с предприятия “Молочная Благодать” поставляется в различные города Уральского округа. И сегодня, с запуском новой линии, объем продукции и рынок сбыта будет вновь увеличен», — сообщил Денис Паслер. Новая линия позволит выпускать до 3 тыс. бутылок в час.
«Молочная Благодать» является одним из градообразующих предприятий Кушвинского муниципального округа и лидером молочной отрасли в Свердловской области. На заводе работает около 500 человек, а объем производства превышает 44 тыс. т в год. В ассортименте предприятия более 80 наименований продукции, которая поставляется в Свердловскую, Тюменскую области, и в ХМАО-Югру (Ханты-мансийский автономный округ).
Ранее врио губернатора Свердловской области Денис Паслер в рамках рабочей поездки в Ирбит встретился с руководителями предприятий АПК, где обсудил дальнейшие планы по поддержке отрасли. Он сообщил, что актуальными вопросами для аграриев остаются: закупка новой сельхозтехники, кадровое обеспечение и расширение мер поддержки.