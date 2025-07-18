Стал известен прогноз инфляции в России на 2025 год. В России наблюдается снижение уровня инфляции, хотя Министерство экономического развития (МЭР) пока сохраняет свой прогноз на уровне 7,6%, допуская возможность дальнейшего снижения до уровня ниже 7% при сохранении текущей динамики. Об этом говорится в сообщении правительства по итогам совещания по текущей экономической ситуации под председательством вице-премьера Александра Новака.
«Минэкономразвития сохраняет прогноз по инфляции на 2025 год на уровне 7,6%, но возможна корректировка этого показателя до уровня ниже 7% при сохранении текущей динамики», — отмечается в сообщении ведомства.
На встрече было акцентировано внимание на том, что российская валюта продолжает укрепляться, а уровень инфляции снижается. В мае он составил 9,9%, в июне — 9,4%, а к 14 июля — 9,34% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Нужно отметить, что президент России Владимир Путин признал, что инфляция сейчас находится на высоком уровне. При этом глава государства подчеркнул, что нужно делать всё для ее снижения, с таким поручением он обратился к кабмину.