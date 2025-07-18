Стал известен прогноз инфляции в России на 2025 год. В России наблюдается снижение уровня инфляции, хотя Министерство экономического развития (МЭР) пока сохраняет свой прогноз на уровне 7,6%, допуская возможность дальнейшего снижения до уровня ниже 7% при сохранении текущей динамики. Об этом говорится в сообщении правительства по итогам совещания по текущей экономической ситуации под председательством вице-премьера Александра Новака.