Минэкономики: за последние 4 года выплачено около Br6,5 млн «просроченной» заработной платы

Как отметил Юрий Тараканов, за последние 4 года достигнуты следующие результаты: в экономику возвращено порядка Br1,3 млрд, выплачено около Br6,5 млн «просроченной» заработной платы, реализовано активов неэффективно работающих предприятий на сумму Br885,5 млн, 33 из них целиком проданы инвесторам, а также продано имущества на сумму более Br320 млн через электронные торги.