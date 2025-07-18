Минэкономики: за последние 4 года выплачено около Br6,5 млн «просроченной» заработной платы

18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Директор Департамента по санации и банкротству Юрий Тараканов подвел итоги работы института урегулирования неплатежеспособности за 2021−2024 годы, обозначив ключевые направления дальнейшего развития, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства экономики.
В 2024 году количество государственных организаций, требующих применения мер по предупреждению несостоятельности, сократилось на 11,7%, а доля просроченной дебиторской задолженности снизилась на 2,3% и просроченной кредиторской задолженности сократилась на 1,4%.
Как отметил Юрий Тараканов, за последние 4 года достигнуты следующие результаты: в экономику возвращено порядка Br1,3 млрд, выплачено около Br6,5 млн «просроченной» заработной платы, реализовано активов неэффективно работающих предприятий на сумму Br885,5 млн, 33 из них целиком проданы инвесторам, а также продано имущества на сумму более Br320 млн через электронные торги.
В настоящее время в республике функционирует 17 электронных площадок.
Рынок антикризисного управления на сегодня представлен более 230 управляющими. Прошли обучение в высших учебных заведениях страны по программе подготовки антикризисных управляющих 341 человек, закончили курсы повышения квалификации антикризисных управляющих — 680. Обеспечивается полномасштабная правовая поддержка института урегулирования неплатежеспособности (семинары, форумы, разъяснения и др.).
«В перспективе — дальнейший поступательный переход по созданию единого цифрового пространства в сфере урегулирования неплатежеспособности. Стоит задача сделать банкротство менее ликвидационным, сосредоточив усилия на восстановительных процессах», — резюмировал Юрий Тараканов. -0-