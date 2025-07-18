Инфляция сбавляет обороты: в кабмине заговорили о показателе меньше 7%

Строительство выросло на 5,5%, химическая промышленность — на 3,5%. Эти результаты достигнуты при рекордно низкой безработице — 2,3% за январь — май 2025 года. Также фиксируется укрепление рубля и снижение инфляции: с 9,9% в мае до 9,4% в июне и до 9,34% по состоянию на 14 июля в годовом выражении.