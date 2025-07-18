Беларусь и Россия обсудили вопросы обеспечения взаимного допуска к биржевым торгам в СГ

18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Россия обсудили вопросы обеспечения взаимного допуска к участию в биржевых (организованных) торгах на товарных рынках Союзного государства. Речь об этом шла во время согласительного совещания в формате видеоконференцсвязи по проекту соответствующего соглашения между правительствами Беларуси и России, которое прошло под председательством заместителя министра антимонопольного регулирования и торговли Натальи Василевской, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МАРТ.