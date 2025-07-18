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Беларусь и Россия обсудили вопросы обеспечения взаимного допуска к биржевым торгам в СГ

Как отметила Наталья Василевская, в рамках развития интеграционных процессов, углубления торгово-экономического сотрудничества, развития торговли товарами в рамках общего экономического пространства, подписание этого соглашения будет являться очень важным шагом.

18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Россия обсудили вопросы обеспечения взаимного допуска к участию в биржевых (организованных) торгах на товарных рынках Союзного государства. Речь об этом шла во время согласительного совещания в формате видеоконференцсвязи по проекту соответствующего соглашения между правительствами Беларуси и России, которое прошло под председательством заместителя министра антимонопольного регулирования и торговли Натальи Василевской, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МАРТ.

Как отметила Наталья Василевская, в рамках развития интеграционных процессов, углубления торгово-экономического сотрудничества, развития торговли товарами в рамках общего экономического пространства, подписание этого соглашения будет являться очень важным шагом. «Главной целью соглашения является облегчить процесс допуска участников торгов товарами биржи, зарегистрированной на территории государства одной страны, к участию в биржевых торгах товарами, проводимых биржей, зарегистрированной на территории государства другой страны», — сказала она.

На совещании присутствовали представители МАРТ, Белорусской универсальной товарной биржи, Минэкономразвития России, МИД России, Минфин России, ФАС России, ФНС России, Банк России, АО «Национальная товарная биржа», АО «Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа».

Работа по проекту соглашения будет продолжена, отметили в МАРТ. -0-

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