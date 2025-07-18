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Модернизация и повышение конкурентоспособности. Кузнецов на МТЗ обсудил перспективные направления развития завода

Андрей Кузнецов ознакомился с производственными мощностями и технологическими процессами предприятия — осмотрел цеха, оценил уровень автоматизации и качества продукции, а также обсудил перспективы развития предприятия.

18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр промышленности Андрей Кузнецов посетил Минский тракторный завод и обсудил перспективы развития предприятия, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства промышленности.

Андрей Кузнецов ознакомился с производственными мощностями и технологическими процессами предприятия — осмотрел цеха, оценил уровень автоматизации и качества продукции, а также обсудил перспективы развития предприятия.

На совещании с руководством завода рассмотрены актуальные вопросы деятельности предприятия, в том числе вопросы модернизации производства, повышения конкурентоспособности продукции и реализации инвестиционных проектов.

Министр подчеркнул важность дальнейшего развития Минского тракторного завода как одного из ключевых предприятий отрасли. Были намечены конкретные шаги по повышению эффективности работы предприятия и укреплению его позиций на рынке. -0-