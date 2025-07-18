МТЗ внедрит новую технологию литья в 2026 году

18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На Минском тракторном заводе в 2026 году планируют начать производство стального литья по газифицируемым моделям. Об этом рассказал исполняющий обязанности заместителя технического директора по подготовке металлургического производства — главного металлурга ОАО «МТЗ» Владислав Дашин, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МТЗ.
«Это перспективная технология, которая позволит обеспечить производство стальных отливок высокой точности и сложной конфигурации и сократить издержки на подготовку опытного и серийного производства тракторной техники», — подчеркнул Владислав Дашин.
Новую технологию будут осваивать в цехе точного стального литья МТЗ. Уже закуплен механизированный комплекс оборудования. Ввод участка в эксплуатацию ожидается в первом квартале 2026 года. -0-