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МТЗ внедрит новую технологию литья в 2026 году

«Это перспективная технология, которая позволит обеспечить производство стальных отливок высокой точности и сложной конфигурации и сократить издержки на подготовку опытного и серийного производства тракторной техники», — подчеркнул Владислав Дашин.

18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На Минском тракторном заводе в 2026 году планируют начать производство стального литья по газифицируемым моделям. Об этом рассказал исполняющий обязанности заместителя технического директора по подготовке металлургического производства — главного металлурга ОАО «МТЗ» Владислав Дашин, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МТЗ.

«Это перспективная технология, которая позволит обеспечить производство стальных отливок высокой точности и сложной конфигурации и сократить издержки на подготовку опытного и серийного производства тракторной техники», — подчеркнул Владислав Дашин.

Новую технологию будут осваивать в цехе точного стального литья МТЗ. Уже закуплен механизированный комплекс оборудования. Ввод участка в эксплуатацию ожидается в первом квартале 2026 года. -0-