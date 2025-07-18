АвтоВАЗ запускает в продажу новую Lada Iskra, чем она отличается от Vesta и Granta

Президент АвтоВАЗа Максим Соколов подчеркнул, что для запуска Lada Iskra была проведена масштабная работа по локализации и реинжинирингу платформы, а также создано свыше тысячи новых деталей и компонентов. Машина представлена в трех типах кузова: седан, универсал и универсал SW Cross. Для модели предлагается три силовых агрегата: двигатель объемом 1,6 литра мощностью 90 лошадиных сил с пятиступенчатой механической коробкой передач, а также двигатель 1,6 литра мощностью 106 лошадиных сил, доступный с шестиступенчатой механикой либо с автоматической трансмиссией.