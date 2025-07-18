АвтоВАЗ запускает в продажу новую Lada Iskra, чем она отличается от Vesta и Granta

Продажи Lada Iskra начнутся 20 июля 2025 года.
Продажи новой модели Lada Iskra начнутся 20 июля, сообщили в пресс-службе компании. Первая партия автомобилей уже поступила в дилерские центры Тольятти, Москвы и Санкт-Петербурга. В остальных регионах новинка появится в течение нескольких недель. Чем отличается новая Lada Iskra от Vesta и Granta — в материале URA.RU.
Что известно о Lada Iskra.
Президент АвтоВАЗа Максим Соколов подчеркнул, что для запуска Lada Iskra была проведена масштабная работа по локализации и реинжинирингу платформы, а также создано свыше тысячи новых деталей и компонентов. Машина представлена в трех типах кузова: седан, универсал и универсал SW Cross. Для модели предлагается три силовых агрегата: двигатель объемом 1,6 литра мощностью 90 лошадиных сил с пятиступенчатой механической коробкой передач, а также двигатель 1,6 литра мощностью 106 лошадиных сил, доступный с шестиступенчатой механикой либо с автоматической трансмиссией.
Что известно о Lada IskraФото: Инфографика URA.RU.
Комплектации авто.
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Автомобиль относится к сегменту B и занимает нишу между моделями Lada Granta и Lada Vesta. В базовой комплектации Comfort предусмотрены системы комфорта и безопасности: подушки безопасности водителя и пассажира, ремни с преднатяжителями, системы курсовой устойчивости и антипробуксовки, помощь при старте на подъеме, телематический сервис Lada Connect, контроль давления в шинах и центральный замок с дистанционным управлением.
Версия Life дополнена кондиционером, подогревом передних сидений и зеркал, а комплектация Enjoy — подогревом форсунок омывателя, круиз-контролем, охлаждаемым вещевым ящиком, регулировкой руля по вылету и мультимедийной системой Lada Enjoy Evo с онлайн-сервисами «Яндекса». Топовая комплектация Techno оснащена подогревом задних сидений, руля и лобового стекла, парктроником, камерой заднего вида и противотуманными фарами с подсветкой поворота.
Опции.
Iskra получила расширенный список опций, включая круиз-контроль, мультируль и передние и задние парковочные датчики, однако официальные комплектации пока не представлены. В стандартное оснащение авто вошли передняя водительская и боковая подушки безопасности, кондиционер, ABS, а в перспективе — и система ESP.
Также в список базовых функций включены подогрев ветрового стекла и передних сидений, датчик дождя, круиз-контроль с ограничителем скорости, зеркала с подогревом и электроприводом, электроусилитель руля, электростеклоподъемники, пять подголовников, два разъема USB и розетка для прикуривателя на центральной консоли. Кроме того, автомобиль оснащен парковочными датчиками как спереди, так и сзади.
Расход топлива у моделей LadaФото: Инфографика URA.RU.
Чем отличается Lada Iskra от Lada Vesta.
Новая Lada Iskra получила уникальные технические решения и отличается от Lada Vesta как по моторам, так и по габаритам. Базой для Lada Iskra стала модернизированная платформа CMF-B-LS альянса Renault-Nissan, получившая собственный индекс XJO.
Главные характеристики Lada VestaФото: Инфографика URA.RU.
Размеры авто.
По официальным размерам новинка короче и имеет меньшую колесную базу по сравнению с Vesta: длина «Искры» составляет 4333 мм против 4426 мм у Vesta, а колесная база — 2603 мм против 2635 мм соответственно. Однако по высоте и ширине новая модель превосходит старшую — 1517 мм и 1777 мм против 1478 мм и 1774 мм у Vesta.
Разница во внешности.
Внешне Lada Iskra собрала в себе элементы «Гранты» и «Весты». Внешний облик Lada Iskra во многом перекликается с недавно модернизированной Lada Vesta: автомобили схожи по общим пропорциям, оформлению оптики и бамперов, а также по линии крыши. На дверях новой модели сохранены элементы X-стиля, разработанного Стивом Маттином, однако характерные выштамповки были изменены — теперь они не содержат нижней части, напоминающей бумеранг.
Кроме того, была переработана нижняя линия рельефа боковин. Для Lada Iskra были специально спроектированы капот, багажная крышка и даже крылья. Двери у модели также имеют собственную форму, а центральная стойка визуально отличается увеличенной шириной и не перекрывается дверями. Благодаря этому решению конструкция кузова стала более жесткой.
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Разница салонов.
Lada Iskra получила полностью оригинальный салон с элементами, заимствованными у Renault: прямоугольные воздуховоды, горизонтальный экран мультимедиа и подрулевой блок управления в виде джойстика. Интерьер выполнен из простых материалов, приборная панель аналоговая, а запуск двигателя осуществляется с помощью ключа.
В то же время Lada Vesta отличается более дорогой отделкой интерьера, цифровой приборной панелью в топовых версиях, вертикальным планшетом мультимедиа и запуском двигателя с кнопки. Кроме того, у «Весты» более продуманный блок управления климатом и удобные дверные ручки.
Чем отличается Lada Iskra от Lada Granta.
От Lada Granta Iskra существенно отличается по размерам, дизайну и ряду технических решений, несмотря на частичное совпадение в линейке двигателей и трансмиссий. «Гранда» остается единственной среди этих моделей, для которой доступен классический автомат с гидротрансформатором Jatco, а также 16-клапанный двигатель мощностью 98 лошадиных сил. Для Lada Iskra такие опции не предусмотрены.
Главные характеристики Lada GrantaФото: Инфографика URA.RU.
Размеры авто.
В то же время Lada Iskra превосходит Granta по ключевым габаритным параметрам: длина кузова составляет 4 333 мм против 4 268 мм у Granta, ширина — 1 777 мм против 1 700 мм, высота — 1 517 мм против 1 500 мм, а колесная база увеличилась с 2 476 мм до 2 603 мм соответственно. По данным «АвтоВАЗа», это делает Iskra более вместительной и современной на фоне младшей модели.
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Разница во внешности.
Внешний вид Lada Iskra также отличается современными решениями. Для новой модели характерны уникальные элементы кузова: капот с двумя продольными «горбами», фары сложной формы, бамперы с хромированными украшениями, двери с обновленными X-стилевыми выштамповками и оригинальные задние фонари. Центральная стойка стала шире — впервые для автомобилей этого производителя она не перекрывается дверьми, что должно повысить жесткость кузова.
Разница салонов.
В отличие от Iskra, интерьер Lada Granta остается максимально простым. Для отделки применены недорогие материалы, а массивная центральная консоль выступает в салон. Среди конструктивных особенностей — отсутствие привычных внутренних ручек дверей: их функцию выполняют углубления в подлокотниках. Также в Granta установлены круглые воздуховоды старого образца, простой руль без кнопок, устаревшая мультимедийная система с небольшим экраном и физическими клавишами.
Между салонами двух моделей практически нет пересечений. Iskra ориентирована на современный и эргономичный дизайн с элементами французской школы автомобилестроения, тогда как Granta рассчитана на бюджетный сегмент с максимально упрощенной архитектурой и минимальным набором функций.
Цены на авто.
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Стоимость Lada Iskra, в базовом исполнении составит 1,25 миллиона рублей, сообщили представители «АвтоВАЗа».
Розничная цена Lada Vesta варьируется в диапазоне от 1 239 900 до 2 205 900 рублей. Модель Lada Granta предлагается по цене от 699 900 до 1 278 000 рублей.