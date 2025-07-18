Первый за три года самолет из Москвы приземлился в аэропорту Геленджика

«Благодаря тому, что открыли аэропорт, мы увидимся с ними уже очень скоро! Ко мне приезжает мой племянник, родной брат и родители. А я живу в Геленджике. Они написали мне, когда сели в самолет, это было около 11 часов. Вот, прошло уже четыре часа», — сказала Илона.