Готовьтесь платить больше: В России вступили в силу новые штрафы ГИБДД

Кроме того, увеличен срок давности привлечения к ответственности за перевозку негабаритных и тяжеловесных грузов без разрешения — с двух месяцев до года. Авторы поправок объясняют это тем, что существующие штрафы были слишком малы, и водителям было выгоднее нарушать, чем соблюдать правила.