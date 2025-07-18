Готовьтесь платить больше: В России вступили в силу новые штрафы ГИБДД

Внесены изменения в КоАП, ужесточающие ответственность за ряд нарушений. Теперь за отказ остановиться по требованию ГИБДД придётся заплатить от 7 до 10 тысяч рублей, а повторное нарушение в течение года может привести к штрафу в 10 тысяч или лишению прав на 4−6 месяцев.
Для грузоперевозчиков также введены новые штрафы: 600 тысяч рублей для владельца грузовика за проезд через автоматический пункт весогабаритного контроля с нарушениями, и 150 тысяч рублей за превышение допустимых габаритов груза на 10 см (теперь взимается с собственника).
Кроме того, увеличен срок давности привлечения к ответственности за перевозку негабаритных и тяжеловесных грузов без разрешения — с двух месяцев до года. Авторы поправок объясняют это тем, что существующие штрафы были слишком малы, и водителям было выгоднее нарушать, чем соблюдать правила.
Ранее Life.ru рассказывал, что в 2025 году российский бюджет пополнится на 52,8 миллиарда за счёт выплат по штрафам. Такая внушительная сумма обусловлена целым комплексом мер. К примеру, диапазон взысканий за превышение скорости вырос с 500−5000 до 750−7500 рублей.