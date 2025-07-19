Нацбанк определил курс доллара и курс евро на 19 июля

В Национальном банке назвали курсы валют на 19 июля 2025 года, субботу. Так, курс доллара, курс евро и курс российского рубля не изменились.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
В частности, на субботу, 19 июля, Национальным банком определены следующие курсы валют: 1 доллар США равен 2,9364 белорусского рубля, 1 евро — 3,4035 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,7403 белорусского рубля.
В сравнении с валютными курсами, установленными на пятницу, 18 июля, курс доллара, курс евро и курс российского рубля в субботу, 19 июля, остались прежними.
Между тем аукцион на право охоты на медведя объявлен в Беларуси.