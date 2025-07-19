Правительство России ужесточило требования к детским автомобильным креслам

В соответствии с новым постановлением, такие приспособления, как лямки, адаптеры, фиксаторы и накладки на ремни безопасности, не признаются полноценными детскими удерживающими системами.
«Детская удерживающая система — конструкция, предназначенная для перевозки детей в транспортном средстве в целях снижения риска причинения вреда их жизни и здоровью. Лямки, гибкие элементы с пряжками, адаптеры, фиксаторы, накладки на ремни безопасности и другие аналогичные предметы не являются детскими удерживающими системами», — говорится в тексте документа.
Теперь для обеспечения безопасности детей необходимо использовать только те устройства, которые соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности колёсных транспортных средств». Этот регламент устанавливает высокие стандарты безопасности и качества для детских удерживающих систем.
Ранее сообщалось, что с 18 июля в России вступили в силу обновленные штрафы за ряд нарушений ПДД. Так, значительно увеличен штраф за неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции. Для грузоперевозчиков также предусмотрены более высокие штрафы за нарушение весогабаритных норм. Кроме того, был увеличен срок давности привлечения к ответственности за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов.