Правительство России ужесточило требования к детским автомобильным креслам

Ранее сообщалось, что с 18 июля в России вступили в силу обновленные штрафы за ряд нарушений ПДД. Так, значительно увеличен штраф за неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции. Для грузоперевозчиков также предусмотрены более высокие штрафы за нарушение весогабаритных норм. Кроме того, был увеличен срок давности привлечения к ответственности за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов.