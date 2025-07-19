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Южный Урал получит 197 млн рублей на модульные гостиницы

Челябинская область вошла в число регионов, получивших федеральное финансирование на развитие туристической инфраструктуры. В 2027 году из бюджета будет выделено 197 млн рублей в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство». Эти средства предназначены для приобретения и установки модульных гостиниц.

Источник: Вечерний Челябинск

Согласно распоряжению правительства РФ, с 2025 по 2027 год на развитие туристической инфраструктуры будет направлено 25 млрд рублей. Субсидии получат 55 регионов, прошедших конкурсный отбор Министерства экономического развития.

Финансирование позволит компенсировать затраты на строительство быстровозводимых модульных отелей и создать более 10 тысяч новых мест для размещения туристов по всей стране.

Премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что реализация проектов должна соответствовать установленным срокам, а также требованиям безопасности и комфорта.