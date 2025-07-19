Южный Урал получит 197 млн рублей на модульные гостиницы

Челябинская область вошла в число регионов, получивших федеральное финансирование на развитие туристической инфраструктуры. В 2027 году из бюджета будет выделено 197 млн рублей в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство». Эти средства предназначены для приобретения и установки модульных гостиниц.