Южный Урал получит 197 млн рублей на модульные гостиницы

Согласно распоряжению правительства РФ, с 2025 по 2027 год на развитие туристической инфраструктуры будет направлено 25 млрд рублей. Субсидии получат 55 регионов, прошедших конкурсный отбор Министерства экономического развития.
Финансирование позволит компенсировать затраты на строительство быстровозводимых модульных отелей и создать более 10 тысяч новых мест для размещения туристов по всей стране.
Премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что реализация проектов должна соответствовать установленным срокам, а также требованиям безопасности и комфорта.