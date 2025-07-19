В России ввели новые ограничения для автовладельцев: ужесточение требований перевозки детей и штрафов

В ПДД впервые вводится официальное определение детской удерживающей системы.
В России вступили в силу новые правила, запрещающие использование несертифицированных альтернатив детским автомобильным креслам, таких как адаптеры и накладки на ремни безопасности. Постановление, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным, уточняет требования к детским удерживающим устройствам и вводит их официальное определение в ПДД.
Недавние изменения также включают повышение штрафов за отказ остановиться по требованию ГИБДД до 7−10 тыс. руб., введение штрафа в 600 тыс. руб. для владельцев грузовиков за нарушение весогабаритного контроля и корректировку утилизационного сбора для спецтехники. Кроме того, обсуждаются новые ограничения на автокредиты и увеличение лимитов выплат по ОСАГО за ущерб жизни и здоровью до двух млн руб. Эти и другие нововведения для автовладельцев — в материале URA.RU.
Запрет на несертифицированные детские устройства.
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Правительство РФ запретило использование несертифицированных альтернатив детским автокреслам, таких как лямки, адаптеры, фиксаторы и накладки на ремни безопасности. «Лямки, гибкие элементы с пряжками, адаптеры, фиксаторы, накладки на ремни безопасности и другие аналогичные предметы не являются детскими удерживающими системами», — указано в постановлении, подписанном Михаилом Мишустиным. В ПДД введено определение детской удерживающей системы как конструкции, предназначенной для безопасной перевозки детей в автомобилях.
Минтранс подчеркивает, что несертифицированные устройства, включая адаптеры и бескаркасные кресла, не обеспечивают должной защиты и могут увеличить риск травм при аварии. Ранее производители таких устройств обходили правила, сертифицируя их как автокресла, что позволяло водителям избегать штрафов. Новые требования, основанные на техническом регламенте Таможенного союза, устраняют эти лазейки, обязывая использовать только сертифицированные системы.
Обязанность пропускать спецтранспорт.
С 16 июля водители обязаны освобождать полосу для машин со спецсигналами, перестраиваясь на соседнюю полосу или съезжая на обочину, согласно постановлению правительства. Минтранс уточняет, что изменения не вводят новых категорий спецтранспорта, а разъясняют действия водителей. «Если спецтранспорт движется по соседней полосе, достаточно не создавать ему препятствий», — пояснили в министерстве. Новые правила устраняют неясности.
Корректировки утилизационного сбора.
1 августа 2025 года вступят в силу изменения в расчете утилизационного сбора для спецтехники, таких как автосамосвалы, автофургоны и автобетоносмесители. По данным Минпромторга, коэффициенты сбора выравнены с учетом вида и грузоподъемности техники, что унифицирует подходы к расчету. Для автомобилей российского производства, ввозимых физлицами из стран ЕАЭС, коэффициенты приведены в соответствие с нормами Союза. «Государство предприняло оперативные меры для выравнивания конкуренции и поддержки отечественных предприятий», — отметила директор ассоциации «Росспецмаш» Алла Елизарова.
Ужесточение штрафов и новые санкции.
Основные изменения затронули размер штрафа за невыполнение требования сотрудника ГИБДД об остановкеФото: Илья Московец © URA.RU.
С 18 июля вступили в силу поправки в КоАП, подписанные президентом Владимиром Путиным 7 июля. Штраф за отказ остановиться по требованию ГИБДД вырос с 500−800 рублей до 7−10 тысяч рублей, а при повторном нарушении в течение года — до 10 тысяч рублей или лишения прав на 4−6 месяцев. Для владельцев грузовиков введен штраф в 600 тыс. руб. за нарушение правил весогабаритного контроля, а за превышение габаритов груза на 10 см — 150 тысяч рублей. Срок давности за перевозку нестандартного груза без разрешения увеличен с двух месяцев до года.
Также обсуждаются новые штрафы: до 20 тысяч рублей за превышение уровня шума (96 дБ), одной тысячи рублей или 15 суток ареста за нецензурные надписи на рамках номеров и 1,5 тысячи рублей за использование сенсорного дисплея во время движения. Автоюрист Александр Шумский отметил, что камеры «Эфир» уже фиксируют шумные автомобили, но могут ошибочно штрафовать невиновных.
Ограничения на автокредиты.
С 1 июля 2025 года банки ограничат выдачу «рискованных» автокредитов (для заемщиков с долговой нагрузкой выше 50%) до 20% от общего числа займов. Для кредитов свыше одного млн рублей потребуется подтверждение дохода справкой 2-НДФЛ. Эксперт Никита Марголин отметил, что это усложнит оформление кредитов, но повысит прозрачность. Президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин поддержал меры ЦБ, указав на риски невозврата кредитов.
Изменения в ОСАГО.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕКак накажут водителей, нарушивших закон об ОСАГО.
Российский союз автостраховщиков обсуждает повышение лимита выплат за ущерб жизни и здоровью по ОСАГО с 500 тысяч до двух млн рублей. Президент РСА Евгений Уфимцев отметил, что инициатива затормозилась из-за роста стоимости авторемонта и дефицита запчастей, но остается актуальной. Изменения могут быть приняты после доработки закона об ОСАГО.
Штрафы за езду без прав.
За отсутствие водительских прав штрафы варьируются: 500 рублей за забытые права, 5−15 тысяч рублей за просроченные или несоответствующую категорию, до 45 тысяч рублей или арест за езду после лишения прав. Повторное нарушение в нетрезвом виде грозит штрафом до 300 тысяч рублей или лишением свободы до двух лет. Для мощных электросамокатов (свыше 250 Вт) требуются права категории М, а за их отсутствие — штраф 5−15 тысяч рублей.