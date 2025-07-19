В России ввели новые ограничения для автовладельцев: ужесточение требований перевозки детей и штрафов

С 18 июля вступили в силу поправки в КоАП, подписанные президентом Владимиром Путиным 7 июля. Штраф за отказ остановиться по требованию ГИБДД вырос с 500−800 рублей до 7−10 тысяч рублей, а при повторном нарушении в течение года — до 10 тысяч рублей или лишения прав на 4−6 месяцев. Для владельцев грузовиков введен штраф в 600 тыс. руб. за нарушение правил весогабаритного контроля, а за превышение габаритов груза на 10 см — 150 тысяч рублей. Срок давности за перевозку нестандартного груза без разрешения увеличен с двух месяцев до года.