Курсы валют на 19−21 июля, цены на нефть и металлы

Нефть
Цены на нефть ускорили рост на фоне новостей о новых санкциях ЕС против России. Стоимость сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures пна 19:44 аст 18 июля повышалась на 1,31%, до 70,43 долларов за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на август на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) дорожали 1,5%, до 68,55 долларов за баррель. Европейский союз в пятницу принял 18-й пакет санкций против России, снизив установленный G7 потолок цен на российскую нефть до уровня в 47,6 долларов за баррель с 60 долларов за баррель, а также введя ограничительные меры против 105 нефтеналивных судов, которые в Евросоюзе связывают с перевозкой нефти из РФ. Кроме того, новый пакет мер предусматривает запрет на продукты переработки российской нефти, пишет Интерфакс-Казахстан.
Металлы
На 22:27 аст цена августовских фьючерсов на золото росла на 13,05 долларов или на 0,37%, до 3 357,97 долларов за тройскую унцию. Стоимость сентябрьского фьючерса на серебро повышалась на 0,46%, до 38,4 долларов за унцию.
Внимание трейдеров сосредоточено вокруг монетарной политики Федрезерва, которая влияет на стоимость доллара, пишет 1prime.ru. По данным CME Group, в сентябре 42,2% аналитиков ждут сохранения ставки ФРС на текущем уровне в 4,25−4,5% годовых, тогда как остальные ждут снижения.
Криптовалюта
По данным coinmarketcap.com, на 22:23 аст bitcoin торговался по 117 875,67 долларов. За последние 24 часа цена первой криптовалюты снизилась на 0,75%, а ее капитализация составила 2,34 трлн долларов. Ethereum к этому времени стоил 3 595,34 доллара, повысившись в цене на 5,73%. Капитализация этой криптовалюты составила 434,2 млрд долларов. Глобальная капитализация рынка — 3,85 трлн долларов.
Курс тенге
Национальный банк Казахстана установил официальные курсы иностранных валют к тенге на
1 австралийский доллар 348,02 тенге.
1 азербайджанский манат 314,81 тенге.
10 армянский драм 14,01 тенге.
1 белорусский рубль 163,38 тенге.
1 бразильский реал 96,16 тенге.
10 венгерских форинтов 15,57 тенге.
1 гонконгский доллар 67,99 тенге.
1 грузинский лари 199,03 тенге.
1 датская крона 83,22 тенге.
1 дирхам ОАЭ 145,29 тенге.
1 доллар США 533,61 тенге.
1 евро 621,07 тенге.
1 индийская рупия 6,2 тенге.
1000 иранский риал 12,7 тенге.
1 канадский доллар 388,99 тенге.
1 китайский юань 74,34 тенге.
1 кувейтский динар 1 746,68 тенге.
1 кыргызский сом 6,01 тенге.
1 малазийский ринггит 125,85 тенге.
1 мексиканский песо 28,5 тенге.
1 молдавский лей 31,61 тенге.
1 норвежская крона 52,32 тенге.
1 польский злотый 146,27 тенге.
1 риял Саудовской Аравии 142,26 тенге.
1 российский рубль 6,78 тенге.
1 СДР 727,33 тенге.
1 сингапурский доллар 415,88 тенге.
1 таджикский сомони 55,88 тенге.
1 тайский бат 16,5 тенге.
1 турецкая лира 13,24 тенге.
100 узбекских сумов 4,24 тенге.
1 украинская гривна 12,79 тенге.
1 фунт стерлингов Соединенного Королевства 717,71 тенге.
1 чешская крона 25,23 тенге.
1 шведская крона 55,22 тенге.
1 швейцарский франк 665,76 тенге.
1 южноафриканский ранд 30,15 тенге.
100 южнокорейских вон 38,37 тенге.
1 японская иена 3,59 тенге.