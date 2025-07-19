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Курсы валют на 19−21 июля, цены на нефть и металлы

Официальный курс — 533,61 тенге за доллар США.

Источник: Kapital.kz

Нефть

Цены на нефть ускорили рост на фоне новостей о новых санкциях ЕС против России. Стоимость сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures пна 19:44 аст 18 июля повышалась на 1,31%, до 70,43 долларов за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на август на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) дорожали 1,5%, до 68,55 долларов за баррель. Европейский союз в пятницу принял 18-й пакет санкций против России, снизив установленный G7 потолок цен на российскую нефть до уровня в 47,6 долларов за баррель с 60 долларов за баррель, а также введя ограничительные меры против 105 нефтеналивных судов, которые в Евросоюзе связывают с перевозкой нефти из РФ. Кроме того, новый пакет мер предусматривает запрет на продукты переработки российской нефти, пишет Интерфакс-Казахстан.

Металлы

На 22:27 аст цена августовских фьючерсов на золото росла на 13,05 долларов или на 0,37%, до 3 357,97 долларов за тройскую унцию. Стоимость сентябрьского фьючерса на серебро повышалась на 0,46%, до 38,4 долларов за унцию.

Внимание трейдеров сосредоточено вокруг монетарной политики Федрезерва, которая влияет на стоимость доллара, пишет 1prime.ru. По данным CME Group, в сентябре 42,2% аналитиков ждут сохранения ставки ФРС на текущем уровне в 4,25−4,5% годовых, тогда как остальные ждут снижения.

Криптовалюта

По данным coinmarketcap.com, на 22:23 аст bitcoin торговался по 117 875,67 долларов. За последние 24 часа цена первой криптовалюты снизилась на 0,75%, а ее капитализация составила 2,34 трлн долларов. Ethereum к этому времени стоил 3 595,34 доллара, повысившись в цене на 5,73%. Капитализация этой криптовалюты составила 434,2 млрд долларов. Глобальная капитализация рынка — 3,85 трлн долларов.

Курс тенге

Национальный банк Казахстана установил официальные курсы иностранных валют к тенге на 19—21 июля. Официальный курс тенге к доллару США установлен по итогам двух сессий на Казахстанской фондовой бирже (KASE) 18 июля, официальный курс тенге к остальным валютам рассчитан через кросс-курсы, сложившиеся на 17:00 аст 18 июля.

1 австралийский доллар 348,02 тенге.

1 азербайджанский манат 314,81 тенге.

10 армянский драм 14,01 тенге.

1 белорусский рубль 163,38 тенге.

1 бразильский реал 96,16 тенге.

10 венгерских форинтов 15,57 тенге.

1 гонконгский доллар 67,99 тенге.

1 грузинский лари 199,03 тенге.

1 датская крона 83,22 тенге.

1 дирхам ОАЭ 145,29 тенге.

1 доллар США 533,61 тенге.

1 евро 621,07 тенге.

1 индийская рупия 6,2 тенге.

1000 иранский риал 12,7 тенге.

1 канадский доллар 388,99 тенге.

1 китайский юань 74,34 тенге.

1 кувейтский динар 1 746,68 тенге.

1 кыргызский сом 6,01 тенге.

1 малазийский ринггит 125,85 тенге.

1 мексиканский песо 28,5 тенге.

1 молдавский лей 31,61 тенге.

1 норвежская крона 52,32 тенге.

1 польский злотый 146,27 тенге.

1 риял Саудовской Аравии 142,26 тенге.

1 российский рубль 6,78 тенге.

1 СДР 727,33 тенге.

1 сингапурский доллар 415,88 тенге.

1 таджикский сомони 55,88 тенге.

1 тайский бат 16,5 тенге.

1 турецкая лира 13,24 тенге.

100 узбекских сумов 4,24 тенге.

1 украинская гривна 12,79 тенге.

1 фунт стерлингов Соединенного Королевства 717,71 тенге.

1 чешская крона 25,23 тенге.

1 шведская крона 55,22 тенге.

1 швейцарский франк 665,76 тенге.

1 южноафриканский ранд 30,15 тенге.

100 южнокорейских вон 38,37 тенге.

1 японская иена 3,59 тенге.

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