Курсы валют на 19−21 июля, цены на нефть и металлы

Цены на нефть ускорили рост на фоне новостей о новых санкциях ЕС против России. Стоимость сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures пна 19:44 аст 18 июля повышалась на 1,31%, до 70,43 долларов за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на август на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) дорожали 1,5%, до 68,55 долларов за баррель. Европейский союз в пятницу принял 18-й пакет санкций против России, снизив установленный G7 потолок цен на российскую нефть до уровня в 47,6 долларов за баррель с 60 долларов за баррель, а также введя ограничительные меры против 105 нефтеналивных судов, которые в Евросоюзе связывают с перевозкой нефти из РФ. Кроме того, новый пакет мер предусматривает запрет на продукты переработки российской нефти, пишет Интерфакс-Казахстан.