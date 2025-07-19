В Казахстане собирают все меньше фруктов и ягод

На этапах переработки и реализации готовой продукции тоже возникает немало барьеров. Депутаты сената подтверждают: в стране не хватает современных складов для хранения продукции до холодов, мало перерабатывающих предприятий. Те же, что есть, загружены не на полную мощность, что свидетельствует о проблемах с поставками сырья, реализацией продукции и рентабельностью. В частности, судя по отчётам БНС за 2024 год, использование среднегодовой мощности оборудования для производства фруктовых соков в РК составляет всего 15,9%. При этом мощность перерабатывающих цехов за последние несколько лет уменьшилась сразу на 37%, с 486 млн до 306,2 млн литров. Отмечается также неполная загрузка оборудования по переработке и консервированию фруктов и ягод.