В Казахстане собирают все меньше фруктов и ягод

По итогам прошлого года, по данным Бюро национальной статистики (БНС) АСПиР РК, фермеры продемонстрировали отрицательный рекорд сбора: всего 376,1 тыс. тонн — на 9,5% меньше, чем за 2023-й. Сильнее всего на уменьшение показателя повлияли итоги сезона семечковых и косточковых культур. Сбор яблок, груш, слив и прочих подобных фруктов составил около 294,4 тыс. тонн, сократившись на 9% за год. Показатели прочих категорий тоже «просели»: ягоды — на 12,9%, виноград — на 11,3%, орехи — на 5,1%, пишет energyprom.kz.
Безусловно, худший результат сбора повлиял и на финансовый итог урожая. Как показывают данные БНС, в прошлом году валовой выпуск фермерской плодово-фруктовой продукции в деньгах составил 151,3 млрд тенге — на 15,1% меньше в сравнении с 2023-м. Потери наблюдаются по всем категориям, однако наибольшей суммы недосчитались те, кто занимается разведением плодовых садов: минус 11,7 млрд тенге.
Причин, по которым в этом секторе АПК уже несколько лет продолжаются процессы стагнации, много, и они просматриваются на всех этапах. Недавно этот вопрос в очередной раз поднимали сенаторы. В своём обращении к правительству группа депутатов обратила внимание на то, что в стране в принципе существует дефицит саженцев плодовых деревьев, выращенных именно в Казахстане. При годовом спросе в 7 млн единиц объём собственного производства питомниками довольно мал: всего 1,5 млн саженцев. Как правило, молодые деревца привозят из-за границы. Фермеры, которые занимаются плодово-ягодными культурами, также всерьёз обеспокоены ситуацией с дефицитом поливной воды для садов. Особенно это касается южных регионов, являющихся главными поставщиками казахстанских фруктов.
Всё это влияет на общие площади фруктовых садов и ягодников. Судя по данным БНС, за последние несколько лет общая посевная площадь этих культур в Казахстане уменьшилась на 20,3%, до 51,6 тыс. гектаров. Сильнее всего пострадали виноградники, чьи площади сократились почти на 35%. Если в 2019 году они занимали 14,6 тыс. гектаров, то теперь — всего 9,6 тыс. гектаров. Для сравнения: в соседнем Узбекистане за три года площади виноградников увеличились с 90 тыс. до 133 тыс. гектаров. Южный сосед активно наращивает производство и экспорт готовой продукции и является крупнейшим поставщиком винограда в Казахстан.
На 18,5% уменьшились в РК площади яблоневых садов: с 35,2 тыс. до всего 28,7 тыс. гектаров. Данные статистики в первую очередь обращают внимание на ситуацию в Алматинской области, где посадки яблонь сократились сразу вдвое, с 14,1 тыс. до 7,1 тыс. гектаров. О том, что в окрестностях южной столицы и прилегающей области происходит повальная вырубка яблоневых садов, неоднократно писали СМИ. Проблема пока не теряет актуальности.
На этапах переработки и реализации готовой продукции тоже возникает немало барьеров. Депутаты сената подтверждают: в стране не хватает современных складов для хранения продукции до холодов, мало перерабатывающих предприятий. Те же, что есть, загружены не на полную мощность, что свидетельствует о проблемах с поставками сырья, реализацией продукции и рентабельностью. В частности, судя по отчётам БНС за 2024 год, использование среднегодовой мощности оборудования для производства фруктовых соков в РК составляет всего 15,9%. При этом мощность перерабатывающих цехов за последние несколько лет уменьшилась сразу на 37%, с 486 млн до 306,2 млн литров. Отмечается также неполная загрузка оборудования по переработке и консервированию фруктов и ягод.
Даже при стабильном спросе на плодово-ягодную продукцию фермеры испытывают трудности при сбыте урожая. Мелкие хозяйства не могут влиться в торговые потоки через крупные супермаркеты — они не соответствуют требованиям таких магазинов. В розничной торговле сельхозтоваропроизводители сталкиваются с огромной конкуренцией с импортными товарами, которые даже с учётом логистических затрат стоят дешевле. В ответ на письмо депутатов премьер-министр РК Олжас Бектенов сообщил, что в целях защиты внутреннего рынка в четвёртом квартале прошлого года в Казахстане был введён запрет на ввоз яблок. Что касается увеличения сезонных таможенных пошлин на всю продукцию садоводства, о котором просили депутаты, это «противоречит международным договорным обязательствам».
Все перечисленные барьеры в развитии плодоовощного фермерства и переработки приводят к тому, что в стране активно растут объёмы импорта фруктов и ягод. Мы сравнили данные таможенной статистики за 2019 и 2024 годы. Оказалось, что практически по всем позициям наблюдалось увеличение заграничных поставок. Например, импорт яблок, груш и айвы вырос на 21,5% (до 200,4 тыс. тонн), винограда — на 4,4%, прочих свежих фруктов — в 2,6 раза. Ввоз различных переработанных, сушёных, консервированных фруктов, орехов и ягод в Казахстан также увеличился.
Главные экспортёры фруктов (кроме экзотических) в РК — Китай и Узбекистан. Они поставляют больше всего винограда, цитрусовых, яблок, груш и косточковых. А вот среди поставщиков переработанных фруктов лидируют Кыргызстан и Таджикистан.