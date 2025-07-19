К осени части россиян запретят водить машины

«С 1 сентября 2025 года вступят в силу изменения в перечень медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством, что может вызвать определенный резонанс», — заявил Леонид Огуль, его слова приводит РИА Новости. По его словам, речь идет о корректировке действующих норм, а не о масштабной реформе — в список будут добавлены, например, расстройства психологического развития, в том числе аутизм. Депутат объяснил, что такие расстройства могут существенно влиять на способность человека безопасно водить автомобиль, поэтому обновление требований оправдано.