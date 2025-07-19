Google Pay, Apple Pay и PayPal всё же могут заработать в Узбекистане — сделан первый шаг

Об этом сообщил исполняющий обязанности исполнительного директора Ассоциации искусственного интеллекта Центральной Азии (AICA) Хикматилла Убайдуллаев.
За одним столом собрались представители крупных финтех-компаний, международных юридических фирм, брендов мирового масштаба — таких как Google, Visa, Mastercard, — а также ведущих банков, технологических компаний и профессиональных ассоциаций. Обсуждение превратилось в полноценную дискуссионную площадку по выработке решений, которые могут кардинально повлиять на цифровое будущее страны.
Все участники подчеркнули: никто не оспаривает важность закона о персональных данных. Он необходим для обеспечения безопасности граждан в цифровом пространстве. Однако тревогу вызывает конкретно статья 27.1, которая требует обязательной локализации всех персональных данных граждан Узбекистана на территории страны. По мнению экспертов, именно эта норма препятствует запуску современных цифровых сервисов, тормозит развитие облачных технологий и мешает внедрению искусственного интеллекта.
Ключевой вызов, как отметили участники, заключается не столько в содержании закона, сколько в неопределённости его применения. Отсутствие официальных разъяснений и чётких механизмов создаёт правовую нестабильность, отпугивает международных инвесторов и тормозит развитие финтех-сферы.
На встрече прозвучали разные подходы к решению проблемы. Одни участники предложили полностью отменить норму о локализации. Другие — сохранить её лишь для государственных структур и предприятий с госдолей, а для частного сектора внедрить гибкие правила трансграничной передачи данных, с обязательным получением согласия пользователя. Также обсуждалась идея создания специального органа, который смог бы рассматривать спорные кейсы и давать юридически обоснованные заключения.
Особый акцент был сделан на необходимости внедрения принципа Cloud First — как это уже реализовано в ряде азиатских стран и на Кавказе. Этот подход позволяет развивать цифровую экономику быстрее, снижая издержки на инфраструктуру и ускоряя цифровую трансформацию.
Важно, что мероприятие прошло не в виде монолога чиновников, а как живой, полноценный диалог — с выслушиванием всех точек зрения, от радикальных до умеренных. Были озвучены как предложения по полной либерализации, так и аргументы в пользу временного сохранения существующей нормы как меры, позволившей укрепить локальную инфраструктуру.
По итогам встречи было принято решение начать совместную работу над корректировкой законодательства. Представители Администрации Президента, Министерства цифровых технологий, НАПП и Центрального банка выразили готовность продолжить диалог с бизнесом и экспертным сообществом. В ближайшее время ожидается повторная встреча — уже с конкретными формулировками возможных изменений.