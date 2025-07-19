Google Pay, Apple Pay и PayPal всё же могут заработать в Узбекистане — сделан первый шаг

На встрече прозвучали разные подходы к решению проблемы. Одни участники предложили полностью отменить норму о локализации. Другие — сохранить её лишь для государственных структур и предприятий с госдолей, а для частного сектора внедрить гибкие правила трансграничной передачи данных, с обязательным получением согласия пользователя. Также обсуждалась идея создания специального органа, который смог бы рассматривать спорные кейсы и давать юридически обоснованные заключения.