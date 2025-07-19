«ОСАГО не предусматривает»: автолюбителям раскрыли неприятную правду про страховку

Юрист Капштык сообщил о том, что ОСАГО не покрывает ущерб от непогоды.
Если непогода стала причиной неисправности машины, то стоит учитывать застрахован ли автомобиль от повреждений или ущерба при погодных условиях. Однако ОСАГО такое не предусматривает. Об этом заявил юрист Юрий Капштык.
«Если машина застрахована, нужно обратиться в страховую компанию, однако … ОСАГО такое не предусматривают. Это должна быть страховка КАСКО», — передает слова юриста интернет-издание «Подмосковье сегодня». Причем юрист подчеркнул, что если есть только ОСАГО, то никто не виноват в сюрпризах погоды, это риски автовладельца.
Ранее в Москве из-за сильных ливней под воду уходили автомобили и парковки. Мощные потоки дождя обрушивались на ВДНХ и Отрадное. Машинам приходолось пробираться через толщи воды по пути. В некоторых районах образовывались огромные лужи, из-за которых не могли проехать трамваи. На станции метро «Бескудниково» из-за гроз отключили энергоснабжение, а автобусы, следующие до аэропорта Шереметьево, прекратили движение из-за технического сбоя — после грозы не работало напряжение.