«ОСАГО не предусматривает»: автолюбителям раскрыли неприятную правду про страховку

«Если машина застрахована, нужно обратиться в страховую компанию, однако … ОСАГО такое не предусматривают. Это должна быть страховка КАСКО», — передает слова юриста интернет-издание «Подмосковье сегодня». Причем юрист подчеркнул, что если есть только ОСАГО, то никто не виноват в сюрпризах погоды, это риски автовладельца.