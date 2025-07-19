Reuters рассказал, какая страна ослушается ЕС ради российской нефти

По словам одного из участников рынка, греки намерены транспортировать максимально возможные объемы нефти, если трейдеры будут покупать сырье по установленной цене. «Пока трейдеры будут покупать нефть по этой цене, ситуация не сильно изменится, мы будем соблюдать новый ценовой лимит», — приводит Reuters слова источника. При этом он отметил, что выполнение сделок станет сложнее, но они останутся выполнимыми.