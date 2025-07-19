Как бизнес Казахстана отреагировал на новый Налоговый кодекс

С обновленными подходами и нормами бизнес ознакомили вице-премьер Казахстана Серик Жумангарин и председатель президиума Палаты Раимбек Баталов.
Также в оффлайн и онлайн формате участвовали предприниматели и представителии отраслевых ассоциаций со всех регионов Казахстана.
Как напомнили предпринимателям, новый кодекс предусматривает масштабное упрощение налогового администрирования:
- на 30% меньше отчетности;
- на 20% меньше налогов;
- оптимизация налоговых льгот и сборов;
- новые подходы к налоговому администрированию.
Самозанятые освобождаются от ИПН и платят только соцплатежи за себя в размере 4% от дохода.
В новом режиме упрощенной декларации сохраняется возможность не платить НДС и соцналог. Его вправе будут применять налогоплательщики, чей доход за календарный год не превышает 600 тысяч МРП или 2,4 миллиарда тенге (4,5 миллионов долларов), без ограничения по численности наемных работников, и те, чей вид деятельности не включен в перечень запретительных видов.
Действующий СНР для крестьянских (фермерских) хозяйств сохранен.
Единственно, в связи с упразднением единого земельного налога причитающийся подоходный налог в размере 0,5% с валового дохода крестьянские хозяйства будут оплачивать на КБК ИПН, как все другие предприниматели. Кроме того, по земельным участкам сельхозназначения, не используемым по назначению или используемым с нарушением законодательства Казахстана, базовые ставки земельного налога (платы за пользование земельными участками) увеличены с 20 до 40 раз.
А вот что сказал Раимбек Баталов на встрече с предпринимателями.
Значительная часть предложений в итоговый Кодекс поступила именно от бизнеса. Это результат нашей непрерывной работы на всех уровнях — от экспертных площадок до парламента и правительства.
По его словам, в ходе обсуждений бизнес смог сохранить льготы, условия, добиться сбалансированных ставок и не допустить нормы, которые создавали бы избыточную нагрузку на предпринимателей.
При этом, в подписанном Кодексе остались положения, которые оспаривались «Атамекен» при разработке. Это:
- вопросы введения НДС на платные медуслуги;
- ограничения на B2B-сделки в рамках розничного налога.
А также видов предпринимательства, недоступных для применения в специальном налоговом режиме.
Национальная палата с самого начала акцентировала внимание на этих проблемах. Теперь, когда Кодекс принят, наша работа по этим вопросам не заканчивается. Мы будем и дальше собирать обоснованные предложения от бизнеса, анализировать их и добиваться внесения поправок в соответствующие органы. Главная цель остается прежней — сделать налоговую систему понятной, стабильной и справедливой.
По мнению некоторых отраслевых ассоциаций, для бизнеса по-прежнему сохраняются риски, связанные с возможным ростом административной и налоговой нагрузки. Эксперты считают, что нужно сосредоточить внимание на предстоящих подзаконных актах.
На встрече с Жумангариным и Баталовым председатель саморегулируемой организации общественного питания Вероника Даугалиева предложила сохранить возможность отнесения на вычеты по КПН сумм расходов от предпринимателей, работающих в режиме упрощенной декларации.
А исполнительный директор Ассоциации застройщиков Казахстана Виктор Микрюков выразил обеспокоенность практикой признания регистрации юрлиц недействительной и выступил за введение полноценной процедуры принудительной ликвидации.
Важно, чтобы бизнес-сообщество было активно вовлечено в разработку подзаконных актов и последующий мониторинг их применения, подчеркнули в Палате. При этом, сами нормы должны быть понятными и не создавать новых барьеров для предпринимателей.
К слову, в 2024 году, бизнес-сообщество стало первым, кто ознакомился с проектом Налогового кодекса.