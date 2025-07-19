Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Как бизнес Казахстана отреагировал на новый Налоговый кодекс

АСТАНА, 19 июл — Sputnik. В Астане в Национальной палате предпринимателей «Атамекен» бизнесу представили новый Налоговый кодекс.

Источник: Национальная палата предпринимателей " Атамекен"

С обновленными подходами и нормами бизнес ознакомили вице-премьер Казахстана Серик Жумангарин и председатель президиума Палаты Раимбек Баталов.

Также в оффлайн и онлайн формате участвовали предприниматели и представителии отраслевых ассоциаций со всех регионов Казахстана.

Как напомнили предпринимателям, новый кодекс предусматривает масштабное упрощение налогового администрирования:

  • на 30% меньше отчетности;
  • на 20% меньше налогов;
  • оптимизация налоговых льгот и сборов;
  • новые подходы к налоговому администрированию.

Самозанятые освобождаются от ИПН и платят только соцплатежи за себя в размере 4% от дохода.

В новом режиме упрощенной декларации сохраняется возможность не платить НДС и соцналог. Его вправе будут применять налогоплательщики, чей доход за календарный год не превышает 600 тысяч МРП или 2,4 миллиарда тенге (4,5 миллионов долларов), без ограничения по численности наемных работников, и те, чей вид деятельности не включен в перечень запретительных видов.

Действующий СНР для крестьянских (фермерских) хозяйств сохранен.

Единственно, в связи с упразднением единого земельного налога причитающийся подоходный налог в размере 0,5% с валового дохода крестьянские хозяйства будут оплачивать на КБК ИПН, как все другие предприниматели. Кроме того, по земельным участкам сельхозназначения, не используемым по назначению или используемым с нарушением законодательства Казахстана, базовые ставки земельного налога (платы за пользование земельными участками) увеличены с 20 до 40 раз.

отметил Директор департамента Миннацэкономики Ерлан Сагнаев

А вот что сказал Раимбек Баталов на встрече с предпринимателями.

Значительная часть предложений в итоговый Кодекс поступила именно от бизнеса. Это результат нашей непрерывной работы на всех уровнях — от экспертных площадок до парламента и правительства.

отметил Баталов

По его словам, в ходе обсуждений бизнес смог сохранить льготы, условия, добиться сбалансированных ставок и не допустить нормы, которые создавали бы избыточную нагрузку на предпринимателей.

При этом, в подписанном Кодексе остались положения, которые оспаривались «Атамекен» при разработке. Это:

  • вопросы введения НДС на платные медуслуги;
  • ограничения на B2B-сделки в рамках розничного налога.

А также видов предпринимательства, недоступных для применения в специальном налоговом режиме.

Национальная палата с самого начала акцентировала внимание на этих проблемах. Теперь, когда Кодекс принят, наша работа по этим вопросам не заканчивается. Мы будем и дальше собирать обоснованные предложения от бизнеса, анализировать их и добиваться внесения поправок в соответствующие органы. Главная цель остается прежней — сделать налоговую систему понятной, стабильной и справедливой.

заявил председатель Президиума

По мнению некоторых отраслевых ассоциаций, для бизнеса по-прежнему сохраняются риски, связанные с возможным ростом административной и налоговой нагрузки. Эксперты считают, что нужно сосредоточить внимание на предстоящих подзаконных актах.

На встрече с Жумангариным и Баталовым председатель саморегулируемой организации общественного питания Вероника Даугалиева предложила сохранить возможность отнесения на вычеты по КПН сумм расходов от предпринимателей, работающих в режиме упрощенной декларации.

А исполнительный директор Ассоциации застройщиков Казахстана Виктор Микрюков выразил обеспокоенность практикой признания регистрации юрлиц недействительной и выступил за введение полноценной процедуры принудительной ликвидации.

Важно, чтобы бизнес-сообщество было активно вовлечено в разработку подзаконных актов и последующий мониторинг их применения, подчеркнули в Палате. При этом, сами нормы должны быть понятными и не создавать новых барьеров для предпринимателей.

К слову, в 2024 году, бизнес-сообщество стало первым, кто ознакомился с проектом Налогового кодекса.