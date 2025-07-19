Спрятанный на каждой долларовой купюре крошечный символ вызвал недоуменные споры

На каждой долларовой купюре есть странный маленький символ, и никто не может прийти к единому мнению, что это такое. Некоторые говорят, что это паук. Другие настаивают, что это сова. А для сторонников теории заговора это символ, связанный с тайными обществами, такими как франкмасоны или иллюминаты.
Крошечная фигурка, размером меньше рисового зернышка, расположена прямо над большой цифрой «1» в правом верхнем углу на лицевой стороне банкноты. На первый взгляд оно похоже на чернильное пятнышко. Но под увеличительным стеклом видно, что у него круглая голова и маленькие конечности, пишет Daily Mail.
Этот знак существует уже почти сто лет, но Министерство финансов США так и не объяснило, что это такое и почему он был включен в дизайн банкнот. Официальных данных нет, ни один дизайнер не заявлял о нем, и его назначение никогда не публиковалось.
Эксперты по денежным знакам говорят, что это, скорее всего, просто часть гильоширования — закрученного декоративного узора, нанесенного на банкноту для предотвращения подделки. Но форма рядом с цифрой «1» немного отличается от остальных. Она выглядит частично закрытой, что выделяет ее на фоне остальных.
Но в Интернете процветают теории, на которые нет однозначного ответа, констатирует Daily Mail. «Я слышал, это Молох, бог-сова, которому поклоняются в Богемской роще, — пошутил один из пользователей Reddit. — Должно быть, это правда».
Другой пользователь отмечает: «Когда я был маленьким, мне сказали, что это паук, было это задолго до того, как у меня появился доступ в Интернет». Один человек даже написал: «Это сова. Это символ масонов».
Ральф Бенко, председатель Лиги капиталистов и эксперт по истории валют, отмечает: «Неизвестный гравер, создавший дизайн долларовой банкноты, унес этот секрет, если таковой вообще существовал, с собой в могилу. Я представляю его в виде крошечной совы».
Финансовые веб-сайты, такие как Sunmark Credit Union, также упоминают его среди множества «скрытых деталей» доллара, описывая его либо как сову, либо как паука.
Тем временем ютуберы и сыщики-любители проанализировали этот знак в видеороликах, сравнивая его с похожими завитушками на банкноте, но ничто другое не соответствует странной маленькой кляксе рядом с цифрой «1».
Юридически дизайн банкноты номиналом в 1 доллар не менялся с 1920-х годов, и по закону его нельзя обновлять, а это означает, что знак незаметно переходил из кошелька в кошелек, поколение за поколением, на протяжении почти 100 лет.
Некоторые связывают эту тайну с другими хорошо известными символами на банкноте, такими как пирамида и всевидящее око, которые издавна ассоциируются с масонской символикой и секретными кодами. Но нет никаких исторических свидетельств, связывающих крошечную фигурку с каким-либо обществом, только слухи и дикие догадки.
Этот психологический феномен называется парейдолия, когда мозг видит знакомые образы, особенно лица, на случайных изображениях. Это та же причина, по которой люди видят Иисуса на поджаренном тосте или лица на Марсе, поясняет Daily Mail.
Этот прием называется парейдолия, психологический феномен, при котором ваш мозг пытается разобраться в хаосе, накладывая на него знакомые образы, особенно лица. Это не сбой, подчеркивает Daily Mail. На самом деле это работа вашего мозга. В процессе эволюции люди стали очень хорошо различать лица, потому что их быстрое распознавание помогало им выжить, будь то распознавание угрозы, союзника или потенциального партнера.
Нет никаких исторических свидетельств, связывающих крошечную фигурку на лицевой стороне доллара с каким-либо известным обществом. Тем не менее, в Интернете число теорий продолжает расти. «По-моему, это детеныш кракена», — пошутил один пользователь Reddit.
Другой заявил: «Это паук, который сплел паутину. Папа показывал мне, когда я был ребенком».
Другие предположения включают Человека-мотылька, Ктулху или миниатюрную чупакабру. Список теорий бесконечен, но никто на самом деле не знает, что это такое.
Что подтверждено: этот знак не является ошибкой печати, констатирует Daily Mail. Это не случайное повреждение. Он находится в одном и том же месте на каждой банкноте номиналом в 1 доллар и является частью оригинального дизайна, одобренного Бюро гравировки и полиграфии почти сто лет назад. Это часть оригинального дизайна, который был доработан Бюро гравюры и полиграфии почти сто лет назад, и ни один дизайнер никогда публично не заявлял об этом элементе и не объяснял его назначение.