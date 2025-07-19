ЦЭИР: рынок недвижимости Узбекистана в первом полугодии вырос на 10,6%

На уровне регионов Джизакская область сохраняет лидерство по годовому темпу роста цен (11,7%), несмотря на умеренное снижение средней стоимости в июне (-1,3%). При этом положительная динамика в годовом выражении зафиксирована в Сурхандарьинской (10,9%), Хорезмской (7,3%) и Наманганской (7,1%) областях, а также в Республике Каракалпакстан (9,3%), что указывает на сохраняющийся спрос на вторичное жилье в этих регионах.