ЦЭИР: рынок недвижимости Узбекистана в первом полугодии вырос на 10,6%

Центр экономических исследований и реформ (ЦЭИР) в своем регулярном обзоре проанализировал изменения, которые произошли на рынке недвижимости республики с начала 2025 года.
Согласно обзору, рынок недвижимости в Узбекистане демонстрирует устойчивость на фоне роста сделок цен в регионах. Востребованность вторичного жилья в годовом измерении сохраняется на достаточно высоком уровне в большинстве регионов республики.
По итогам июня месяца было зарегистрировано 21 тысяч сделок купли-продажи недвижимости, что на 3,7% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.
Региональная динамика на рынке недвижимости по итогам первого полугодия демонстрирует устойчивость. Наибольший рост активности отмечен в Джизакской — 29,9%, Навоийской — 18,3% и Сурхандарьинской — 17,7% областях. При этом некоторое снижение объемов сделок было отмечено в Ташкентской области (-2,6%).
В июне текущего года средняя рыночная стоимость жилья на вторичном рынке в Узбекистане увеличилась на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем.
В годовом выражении рост составил 1,8%, что отражает сохраняющуюся устойчивость данного сектора недвижимости на фоне замедления краткосрочной динамики.
На уровне регионов Джизакская область сохраняет лидерство по годовому темпу роста цен (11,7%), несмотря на умеренное снижение средней стоимости в июне (-1,3%). При этом положительная динамика в годовом выражении зафиксирована в Сурхандарьинской (10,9%), Хорезмской (7,3%) и Наманганской (7,1%) областях, а также в Республике Каракалпакстан (9,3%), что указывает на сохраняющийся спрос на вторичное жилье в этих регионах.
В то же время в Ташкенте, наиболее активном рынке страны, в годовом выражении зафиксировано снижение средней стоимости на вторичное жилье на 4,8%, тогда как цены в сегменте новостроек уменьшились лишь на 1,6%.
С июня прошлого года наибольшее снижение цен на вторичном рынке жилья в столице отмечено в Мирзо-Улугбекском (-7,6%), Яшнабадском (-7,3%) и Чиланзарском (-6,9%) районах.
В сегменте первичного жилья наиболее выраженное снижение стоимости в годовом выражении наблюдалось в Учтепинском (-9,7%), Юнусабадском (-8,8%) и Шайхантахурском (-7,7%) районах.
Что касается рынка аренды жилья в Ташкенте, то в июне он показал стабильность -средняя ставка осталась на уровне предыдущих месяцев и составила $8,1 за квадратный метр.
Наиболее высокие арендные ставки по-прежнему сохраняются в центральных районах столицы, таких как Мирабад, Шайхантахур и Яккасарай, где средний уровень составляет около $10,3 за квадратный метр.
В годовом выражении средняя стоимость аренды в Ташкенте снизилась на 2,6%. Наибольшее снижение ставок зафиксировано в Учтепинском, Яшнабадском и Чиланзарском районах.
Для справки: Обзор рынка недвижимости Узбекистана — одно из направлений исследований ЦЭИР, в котором представлена динамика активности на первичном и вторичном рынках недвижимости. Данные представлены как за отчетный месяц, так и за период с начала года по отчетный месяц. Для отслеживания динамики рынка приводятся данные за аналогичный период прошлого года.