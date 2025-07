В России ждут свою IKEA

В сегменте DIY (от англ. do it yourself — «сделай сам») наиболее заметным для россиян стал уход IKEA. Потому что она была лидером рынка, действительно ушла, и заменить ее пока некому, отметил председатель правления Ассоциации экспертов на рынке ритейла Андрей Карпов.