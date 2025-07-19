В России ждут свою IKEA

«Заменить IKEA более или менее близким форматом в России пока не удалось. Сейчас это невозможно, потому что у компании были выстроенные процессы, включающие, как производство, так и продажу. В нашей стране пока нет крупных игроков, которые могли бы предложить такой комплексный подход по всем товарам, как в шведской сети. Но есть те, кто уже закрывает спрос по отдельным сегментам. Например, та же Hoff и множество менее крупных компаний, производящих кухни, мебель и другие товары», — отмечает эксперт.