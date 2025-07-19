Ремонт дороги на проспекте 60-летия Октября в Хабаровске завершат досрочно

В Хабаровске проконтролировали ход ремонта проспекта 60-летия Октября. Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства края Олег Киндеев отправился на участок вместе с сотрудниками городской администрации и представителями общественных организаций, сообщает пресс-служба правительства региона.
Участники рейда проверили, как идет капитальный ремонт на отрезке дороги от улицы Машинистов до переулка Гаражный. Это участок протяженностью почти 4,5 километра.
Работы выполнены уже на 62%. Из восьми этапов реконструкции проспекта завершили пять. Выделение губернатором края Дмитрием Демешиным дополнительного финансирования помогло сократить сроки ремонта — его должны закончить в 2026 году.
Общая стоимость реализации проекта — около 840 миллионов рублей.