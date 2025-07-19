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Ремонт дороги на проспекте 60-летия Октября в Хабаровске завершат досрочно

Работы по ремонту на одном из самых проблемных участков дорог краевой столицы выполнили на 62%.

Источник: Правительство Хабаровского края

В Хабаровске проконтролировали ход ремонта проспекта 60-летия Октября. Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства края Олег Киндеев отправился на участок вместе с сотрудниками городской администрации и представителями общественных организаций, сообщает пресс-служба правительства региона.

Участники рейда проверили, как идет капитальный ремонт на отрезке дороги от улицы Машинистов до переулка Гаражный. Это участок протяженностью почти 4,5 километра.

Работы выполнены уже на 62%. Из восьми этапов реконструкции проспекта завершили пять. Выделение губернатором края Дмитрием Демешиным дополнительного финансирования помогло сократить сроки ремонта — его должны закончить в 2026 году.

Общая стоимость реализации проекта — около 840 миллионов рублей.