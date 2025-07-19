Владелец IKEA ответил URA.RU на вопрос о возвращении в Россию

IKEA закрыла все 14 гипермаркетов в 11 российских регионах в 2022 году. Вскоре после этого шведы продали три фабрики ритейлера в РФ, а в 2023 году Газпромбанк выкупил у Ingka Group торговые центры «Мега». В 2024-м холдинг нашел покупателей для последних российских активов — участков земли в Подмосковье, Ленинградской и Челябинской областях. На площадях бывших гипермаркетов IKEA сейчас работают склады входящего в структуру Сбера маркетплейса «Мегамаркет».