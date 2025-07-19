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Основная доля акций «Коммунарки» переходит новому собственнику

МИНСК, 19 июл — Sputnik. Доля в 88,9% акций кондитерской фабрики «Коммунарка» переходит из собственности Минска в собственность Республики Беларусь, следует из официально опубликованного постановления белорусского правительства.

Источник: Sputnik.by

Принять безвозмездно до 1 сентября 2025 г.

говорится в документе

Общая номинальная стоимость передаваемого пакета акций — почти 37,5 млн рублей.

Фабрика «Коммунарка» — это один из самых крупных производителей шоколадных и других кондитерских изделий в Беларуси. Выручка предприятия за прошлый год превысила 459 млн рублей, а чистая прибыль составила свыше 9,9 млн.

Предприятие дало бюджету не менее 24 млн рублей в виде налогов и сборов. История компании начинается с 1905 года.

Ее первое название — «Кофейня с кондитерскими продуктами, пекарня кондитерских продуктов Георгия Викентьевича Рачковского». В советское время она несколько раз меняла название, и только в 1929-м стала «Коммунаркой».