Основная доля акций «Коммунарки» переходит новому собственнику

Принять безвозмездно до 1 сентября 2025 г.
Общая номинальная стоимость передаваемого пакета акций — почти 37,5 млн рублей.
Фабрика «Коммунарка» — это один из самых крупных производителей шоколадных и других кондитерских изделий в Беларуси. Выручка предприятия за прошлый год превысила 459 млн рублей, а чистая прибыль составила свыше 9,9 млн.
Предприятие дало бюджету не менее 24 млн рублей в виде налогов и сборов. История компании начинается с 1905 года.
Ее первое название — «Кофейня с кондитерскими продуктами, пекарня кондитерских продуктов Георгия Викентьевича Рачковского». В советское время она несколько раз меняла название, и только в 1929-м стала «Коммунаркой».