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Опубликован режим работы «АгроОмск» в этом году

Выставка будет работать пять дней подряд.

Источник: Om1 Омск

На следующей неделе откроется ежегодная выставка «АгроОмск». Она будет работать в течение пяти дней — с 23 по 27 июля 2025 года — в парке «На Королёва».

В региональном министерстве сельского хозяйства в своем официальном телеграм-канале опубликовало график работы выставки-ярмарки:

— 23 и 24 июля с 10:00 до 19:00;

— 25 и 26 июля с 10:00 до 20:00;

— 27 июля с 10:00 до 17:00.

В ведомстве также рассказали, что на ярмарке пройдет мастер-класс по производству сыров и все желающие увидят, как готовится свежая моцарелла.

Напомним, ранее стало известно, что на «АгроОмске» будут раздавать бесплатно мороженое и будет работать фонтан из сгущенного молока.