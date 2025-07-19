Опубликован режим работы «АгроОмск» в этом году

На следующей неделе откроется ежегодная выставка «АгроОмск». Она будет работать в течение пяти дней — с 23 по 27 июля 2025 года — в парке «На Королёва».
В региональном министерстве сельского хозяйства в своем официальном телеграм-канале опубликовало график работы выставки-ярмарки:
— 23 и 24 июля с 10:00 до 19:00;
— 25 и 26 июля с 10:00 до 20:00;
— 27 июля с 10:00 до 17:00.
В ведомстве также рассказали, что на ярмарке пройдет мастер-класс по производству сыров и все желающие увидят, как готовится свежая моцарелла.
Напомним, ранее стало известно, что на «АгроОмске» будут раздавать бесплатно мороженое и будет работать фонтан из сгущенного молока.